Илья Авербух: «Буду счастлив, если Медведева и Загитова будут в новом сезоне «Ледникового периода. Это великие спортсменки, которым нечего между собой делить»

— На этап Гран-при в Сочи приедет много именитых иностранных фигуристов. А реально ли пригласить в ваше шоу зарубежных звезд фигурного катания — например, Нэтана Чена или Юдзуру Ханю?

— Я думаю, в том, чтобы пригласить Нэтана или Юдзуру и других великих звезд фигурного катания на разовое гала-шоу, больших проблем нет. Конечно, это очень бюджетная история, но это вполне реально.

Что же касается приглашения на такие спектакли, где будет большое количество выступлений, то пока это практически невозможно, потому что это очень дорогое удовольствие. Гонорары этих фигуристов и так достаточно высокие, но они еще и оплачиваются в иностранной валюте, что в пересчете на курс становится просто неподъемным.

— В прошлом году вы говорили, что хотели бы увидеть Евгению Медведеву и Алину Загитову в «Ледниковом периоде» вместе: «Мне кажется, за этим будущее — в их соединении». Планируете ли вы объединить их в качестве ведущих уже в грядущем сезоне проекта?

— Я абсолютно убежден, что это две великие спортсменки, которым совершенно нечего между собой делить, и болельщики их обеих просто обожают.