«Хамите, но любя!» Траньков выступил с эмоциональным обращением к своим хейтерам

«Дорогие друзья (и не очень). Я устал банить и препираться с идеалистами в комментах, поймите, я простой парень с ул. Народовольческая в г. Перми (“р” — мягкая), я прогуливал школу, я “тупой” спортсмен и т. д. и т. п. Но именно меня пригласили и именно меня приглашают, я сам угараю с этого, но это ж здорово! Разве нет?!



Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, мое ужасное хамство, искренность, отношение к миру… Не знаю! Но я там, где я есть. Со своим английским (для тусовок после сборов/соревнований/шоу “изученным”). Со своим уральским-русским, с кривыми зубами, с…



Я счастливый! Я вам всем желаю того же и еще любви, в ней вся сила и она спасет этот мир! И иногда хамите, но любя!» — написал Траньков.