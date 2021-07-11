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14:26 (мск), источник: Sport24

«Хамите, но любя!» Траньков выступил с эмоциональным обращением к своим хейтерам

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков обратился к своим подписчикам с просьбой проявлять больше любви.

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Источник: РИА "Новости"

Очевидно, Траньков ответил на критику, с которой столкнулся после премии ISU Skating Awards, в которой он участвовал. Фигурист взял интервью у российских фигуристок (с Косторной — на английском) и вручил награды Алексею Мишину и Тамаре Москвиной в костюме дезинфектора.

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«Дорогие друзья (и не очень). Я устал банить и препираться с идеалистами в комментах, поймите, я простой парень с ул. Народовольческая в г. Перми (“р” — мягкая), я прогуливал школу, я “тупой” спортсмен и т. д. и т. п. Но именно меня пригласили и именно меня приглашают, я сам угараю с этого, но это ж здорово! Разве нет?!

Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, мое ужасное хамство, искренность, отношение к миру… Не знаю! Но я там, где я есть. Со своим английским (для тусовок после сборов/соревнований/шоу “изученным”). Со своим уральским-русским, с кривыми зубами, с…

Я счастливый! Я вам всем желаю того же и еще любви, в ней вся сила и она спасет этот мир! И иногда хамите, но любя!» — написал Траньков.

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