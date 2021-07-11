«Хамите, но любя!» Траньков выступил с эмоциональным обращением к своим хейтерам
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков обратился к своим подписчикам с просьбой проявлять больше любви.
Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков обратился к своим подписчикам с просьбой проявлять больше любви.
Очевидно, Траньков ответил на критику, с которой столкнулся после премии ISU Skating Awards, в которой он участвовал. Фигурист взял интервью у российских фигуристок (с Косторной — на английском) и вручил награды Алексею Мишину и Тамаре Москвиной в костюме дезинфектора.
«Дорогие друзья (и не очень). Я устал банить и препираться с идеалистами в комментах, поймите, я простой парень с ул. Народовольческая в г. Перми (“р” — мягкая), я прогуливал школу, я “тупой” спортсмен
Я не знаю, как это работает! Блеск в глазах, любовь в сердце, мое ужасное хамство, искренность, отношение к миру… Не знаю! Но я там, где я есть. Со своим английским (для тусовок после сборов/соревнований/шоу “изученным”). Со своим
Я счастливый! Я вам всем желаю того же и еще любви, в ней вся сила и она спасет этот мир! И иногда хамите, но любя!» — написал Траньков.