8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх

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Основной вопрос звучал так: «За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов.

За фигурным катанием несмотря на то, что соревнования по этому виду спорта пройдут только на зимней Олимпиаде в Пекине, собираются следить 8% российских граждан.