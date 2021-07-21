Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.08
Янг Бойз
Ференцварош
32
Футбол. Еврокубки
18.08
Мальме
Лудогорец
20
Футбол. Еврокубки
18.08
Бенфика
ПСВ
21
Футбол. Еврокубки
18.08
Селтик
АЗ
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Славия Пр
Легия
Футбол. Еврокубки
21:45
Фенербахче
ХИК
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
47Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр
21 июля, источник: Чемпионат.com

8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян по поводу предстоящих Игр в Токио.

Наверх
Читайте также
Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио

Основной вопрос звучал так: «За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов.

За фигурным катанием несмотря на то, что соревнования по этому виду спорта пройдут только на зимней Олимпиаде в Пекине, собираются следить 8% российских граждан.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Первый скандал в сборной Карпина: врачи уходят после конфликта
«Бенфика» обыграла ПСВ и другие результаты игрового дня ЛЧ
Интервью Панарина – об Олимпиаде, Знарке и благотворительности
Сергей Перхун – из ворот в вечность. 20 лет трагедии в Махачкале
Ласицкене не дали американскую визу для участия в соревнованиях
Наследие Бартомеу. Как «Барса» справится с миллиардными долгами?
«Ростов» отказал двум клубам АПЛ в продаже ведущего игрока
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь