«Выглядишь супер. На каблуках — просто вау». Подписчики оценили стильный лук Косторной в рваных джинсах: фото

17-летняя фигуристка опубликовала в инстаграме фотографию, на которой стоит в компании Кондратюка и серебряного призера ЧЕ и ЧР Артура Даниеляна. Стильный вид девушки на снимке — туфли на тонком каблуке, рваные джинсы и белый топ — не оставил равнодушными ее подписчиков.
В комментариях пользователи отметили, что Косторная выглядит по-настоящему взрослой.
verba_verba_verba: Алена повзрослела, настоящая девушка, красивая.
anara.kulusheva: Алена, выглядишь шикарно.
krasivaamarina72 019: Какая уже взрослая, красивая, стильная девушка. Прическа, укладка тебе очень идет, Алена, супер!
team_trio_t.sh.k: Просто вау, Алена.
marishka_vakhrameeva: Супер выглядишь. На каблуках — просто вау.
elena.ria: Очень красивая и яркая!
a.zagitova_yagudin.fan: Вау! Алена — красавица.
o.sayler: Ооооочень красивая!
Llliigghhtt: Боже, ты великолепная!
belt_rope: Аленушка, как хороша!