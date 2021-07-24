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19:26 (мск), источник: Sport24

«Выглядишь супер. На каблуках — просто вау». Подписчики оценили стильный лук Косторной в рваных джинсах: фото

Чемпионка Европы Алена Косторная посетила выставку бронзового призера чемпионата России Марка Кондратюка «Уроборос», прошедшую в пятницу в Москве в музейно-выставочном центре «Тушино».

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17-летняя фигуристка опубликовала в инстаграме фотографию, на которой стоит в компании Кондратюка и серебряного призера ЧЕ и ЧР Артура Даниеляна. Стильный вид девушки на снимке — туфли на тонком каблуке, рваные джинсы и белый топ — не оставил равнодушными ее подписчиков.

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В комментариях пользователи отметили, что Косторная выглядит по-настоящему взрослой.

verba_verba_verba: Алена повзрослела, настоящая девушка, красивая.

anara.kulusheva: Алена, выглядишь шикарно.

krasivaamarina72 019: Какая уже взрослая, красивая, стильная девушка. Прическа, укладка тебе очень идет, Алена, супер!

team_trio_t.sh.k: Просто вау, Алена.

marishka_vakhrameeva: Супер выглядишь. На каблуках — просто вау.

elena.ria: Очень красивая и яркая!

a.zagitova_yagudin.fan: Вау! Алена — красавица.

o.sayler: Ооооочень красивая!

Llliigghhtt: Боже, ты великолепная!

belt_rope: Аленушка, как хороша!

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