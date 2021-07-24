«Выглядишь супер. На каблуках — просто вау». Подписчики оценили стильный лук Косторной в рваных джинсах: фото

17-летняя фигуристка опубликовала в инстаграме фотографию, на которой стоит в компании Кондратюка и серебряного призера ЧЕ и ЧР Артура Даниеляна. Стильный вид девушки на снимке — туфли на тонком каблуке, рваные джинсы и белый топ — не оставил равнодушными ее подписчиков.