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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Забронзовела»: Щербакова снялась в необычной фотосессии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в необычной фотосессии.

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На странице команды Этери Тутберидзе в Instagram были опубликованы фото Щербаковой со съемок для одного из глянцевых журналов. На снимках руки 17-летней фигуристки покрыты бронзовой краской.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира и стала трехкратной чемпионкой страны. Фигуристка также победила на командном чемпионате мира вместе со сборной России.

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