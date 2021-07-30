«Забронзовела»: Щербакова снялась в необычной фотосессии
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в необычной фотосессии.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова снялась в необычной фотосессии.
На странице команды Этери Тутберидзе в Instagram были опубликованы фото Щербаковой со съемок для одного из глянцевых журналов. На снимках руки 17-летней фигуристки покрыты бронзовой краской.
В минувшем сезоне Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира и стала трехкратной чемпионкой страны. Фигуристка также победила на командном чемпионате мира вместе со сборной России.