Евгения Медведева: Очевидно, что этот сезон я пропускаю

— Этот вопрос вам, вероятно, уже надоел, но не спросить я не могу. Ваши болельщики могут надеяться, что ещё увидят вас на соревнованиях?

— Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем — увидим, — цитирует Медведеву sportbox.ru.

Фоторепортаж Образы Евгении Медведевой

— Вы выглядите сейчас человеком, который понял, что такое гармония, и вполне счастлив. Поделитесь своим пониманием счастья?

— У меня в жизни многое поменялось, во многих отношениях я выросла. Мое понимание счастья? Я люблю побыть одна. Чем больше времени в день могу себе позволить остаться наедине с собой, тем гармоничнее и счастливее становлюсь.