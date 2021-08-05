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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Очевидно, что этот сезон я пропускаю

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что решение о своем спортивном будущем примет в конце года.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Этот вопрос вам, вероятно, уже надоел, но не спросить я не могу. Ваши болельщики могут надеяться, что ещё увидят вас на соревнованиях?

— Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем — увидим, — цитирует Медведеву sportbox.ru.

Фоторепортаж
Образы Евгении Медведевой

— Вы выглядите сейчас человеком, который понял, что такое гармония, и вполне счастлив. Поделитесь своим пониманием счастья?

— У меня в жизни многое поменялось, во многих отношениях я выросла. Мое понимание счастья? Я люблю побыть одна. Чем больше времени в день могу себе позволить остаться наедине с собой, тем гармоничнее и счастливее становлюсь.

Напомним, Медведева не попала в состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону. В этом году спортсменка участвует в ледовом шоу «Анна Каренина», где пробует свои силы в парном катании вместе с Александром Энбертом.

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