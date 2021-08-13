Траньков: Выступление трансгендеров в фигурном катании не повлияет на результаты
Международная федерация опубликовала правила участия трансгендеров в соревнованиях.
Международная федерация опубликовала правила участия трансгендеров в соревнованиях.
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выступление трансгендеров на международных соревнованиях по фигурному катанию не повлияет на результаты. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту,
«Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте, — сказал Траньков. — Поэтому если
«Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу», — добавил Траньков.
На Олимпиаде в Токио новозеландка Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. 43-летняя спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки.