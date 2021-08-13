Траньков: Выступление трансгендеров в фигурном катании не повлияет на результаты

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Выступление трансгендеров на международных соревнованиях по фигурному катанию не повлияет на результаты. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

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Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

«Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте, — сказал Траньков. — Поэтому если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты».

«Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу», — добавил Траньков.