Тарасова и Морозов выиграли международный турнир в Бостоне

По итогам двух программ россияне набрали 227,63 балла. Второе место заняли представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (205,87). Третье место заняли ещё одни представители США Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pIQDtNUIGLw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, личными тренерами Тарасовой и Морозова в сезоне-2021/2022 являются Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Тутберидзе отправилась в США вместе с подопечными.