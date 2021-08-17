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20:00 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Коровин будет выступать за Филиппины

ТАСС, 17 августа. Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за сборную Филиппин в паре с Изабеллой Гамес. Об этом в Twitter сообщил Союз конькобежцев Филиппин.

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Фигурист до 2020 года выступал в паре с Алисой Ефимовой. В июле 2021 года было объявлено, что 22-летняя российская фигуристка будет представлять Германию в паре с Рубеном Бломмартом.

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Коровину 27 лет, он является обладателем золота Универсиады в соревнованиях спортивных пар (2019), а также победителем Кубка России. Лучшим результатом Коровина и Ефимовой на чемпионате России является восьмое место.

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