Медведева рассказала о злости в отношениях с Загитовой

Двукратная чемпионка мира отметила, что у них с Загитовой нейтральные отношения. По признанию Медведевой, они никогда не были подругами:

Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда на Алину не обижалась. Даже намерения такого не было. Евгения Медведева российская фигуристка

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Спортсменка сообщила, что пыталась поговорить и примириться с Загитовой. Но, как она призналась, это эффекта не дало. При этом Медведева заявила, что фигуристок искусственно сталкивали друг с другом. Она призналась, что ей неприятно быть в плохих отношениях с людьми, и когда «называют мразью», в то время как она ничего плохого не делала. Медведева добавила, что чиста перед собой.

На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане российские фигуристки завоевали две медали в одиночном катании. Загитова заняла первое место, Медведева стала второй. После Олимпийских игр последняя приняла решение переехать в Канаду в группу местного тренера Брайана Орсера, но через два года вернулась к Тутберидзе.