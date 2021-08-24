Медведева рассказала о злости в отношениях с Загитовой
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что моментами злилась на олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Спортсменка рассказала об этом
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что моментами злилась на олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Спортсменка рассказала об этом
Двукратная чемпионка мира отметила, что у них с Загитовой нейтральные отношения. По признанию Медведевой, они никогда не были подругами:
Вероятно, я злилась в
какие-томоменты, но никогда на Алину не обижалась. Даже намерения такого не было.
Спортсменка сообщила, что пыталась поговорить и примириться с Загитовой. Но, как она призналась, это эффекта не дало. При этом Медведева заявила, что фигуристок искусственно сталкивали друг с другом. Она призналась, что ей неприятно быть в плохих отношениях с людьми, и когда «называют мразью», в то время как она ничего плохого не делала. Медведева добавила, что чиста перед собой.
На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане российские фигуристки завоевали две медали в одиночном катании. Загитова заняла первое место, Медведева стала второй. После Олимпийских игр последняя приняла решение переехать в Канаду в группу местного тренера Брайана Орсера, но через два года вернулась к Тутберидзе.
Медведева