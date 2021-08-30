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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Фигуристка рассказала о жестких методах работы Тутберидзе

Фигуристка Алиса Трифонова, которая занималась под руководством Анны Царевой, в интервью «Газете.Ru» рассказала о своем отношении к методам работы Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я считаю, что, если множество учеников тренера вышли на высокий уровень, то это хороший наставник. Сама я у Тутберидзе не занималась и подробно не могу рассказать, так как все детали выясняются в ходе работы. Но я понимаю по своему тренеру, что там все делается очень жестко. Бывает, что могут и накричать на ученика — но от этого и приходит результат. Если у фигуристов есть высокие достижения, значит, Тутберидзе — хороший тренер», — отметила фигуристка.

Трифонова приобрела популярность в России после участия в проекте «Голос. Дети», где она под руководством Егора Крида пробилась в финал.

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