Фигуристки бегут из России: в Федерации не видят проблем

В Федерации фигурного катания России комментировать ситуацию, которая стала нормой для этого вида спорта в нашей стране, не хотят.
Уровень женского одиночного катания в России вышел на космический уровень, чтобы попасть во взрослую команду не достаточно быть двукратной чемпионкой мира или олимпийской чемпионкой. Евгения Медведева и Алина Загитова не дадут соврать. В этом сезоне они будут далеко в резерве, ведь в главных ролях в женской одиночке сейчас совсем другие лица. Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева в сезоне-2021/22 будут бороться за путевку на Олимпиаду в Пекине — главный старт для каждого фигуриста, куда мечтает попасть каждый.
Даже тот, кто в России никогда не котировался. Отсюда и такие частые в последнее время смены спортивного гражданства. На этот раз из России уезжают сразу две фигуристки Евгения Рукавицына, который отказался комментировать информацию об уходе своих учениц раньше времени. Мы же расскажем, кто решил рискнуть и попробовать себя в другой стране у других тренеров, ради того, чтобы мечта поехать в Пекин-2022 стала реальностью.
Год назад в России была утверждена система смены гражданства: так, спортсмен, который был членом сборной России, может выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса от иностранной федерации. Если спортсмен участвовал в чемпионатах России (но не был членом сборной), то он может представлять другую страну через год.
Мария Талалайкина
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19-летняя фигуристка будет выступать за сборную Италии. Пока официального подтверждения этому не было, да и сама Мария своих тренеров Романа Усатова и Рукавицына об этом не уведомляла. Новость о смене спортивного гражданства Талалайкиной сообщила сначала журналистка Елизавета Царевская:
«Желаю огромной удачи и новых успехов фигуристке Марии Талалайкиной, которая теперь будет представлять Италию на международной арене! Forza Maria».
А затем информацию подтвердила и коллега Марии по катку Елизавета Нугуманова, которая отвечая на вопросы болельщиков, написала следующее:
«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать».
Ходят слухи, что вместе со страной пребывания Талалайкина сменит и тренера. Им станет Ангелина Туренко, которая в этом году уехала в Италию, став одним из специалистов местного клуба фигуристов.
О самой Талалайкиной известно немного — в прошлом сезоне она стала лишь девятой на чемпионате России. Последний международный старт в карьере Марии был в сезоне-2017/18. Да еще и в юниорском разряде.
К слову, для сборной Италии Талалайкина станет чуть ли не лидером. На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира итальянская фигуристка (единственная на турнире) Лара Наки Гутманн не смогла отобраться в произвольную программу. Со времен Каролины Костнер фигурное катание Италии переживает не лучшие времена, поэтому у Талалайкиной есть все шансы занять ее место. О Пекине-2022 говорить пока рано, поскольку из-за ужесточенных правил смена гражданства в фигурном катании России, должен пройти год с момента запроса об этой процедуре со стороны Федерации. Итальянцы, насколько известно, пока такой запрос не делали.
Анастасия Губанова
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Переход россиянки в сборную Грузии уже подтвердила Федерация фигурного катания этой страны: «Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы», — говорится в сообщении.
Еще раньше сама Губанова добавила флаг Грузии в описание профиля в Инстаграме и опубликовала в сторис эмодзи того же триколора. В комментариях Анастасия опровергла ранее появившуюся информацию о ее переходе в сборную Армении.
18-летняя Губанова, как и Талалайкина, работала с Рукавицыным в Санкт-Петербурге. Кстати, в своей карьере Анастасии удалось поработать и с Туренко, которая по слухам теперь будет тренировать Талалайкину в Италии. Вот так круговорот фигуристок и тренеров в природе.
Один сезон Губанова тренировалась у Елены Буяновой в Москве — та якобы выгнала Анастасию из-за лишнего веса и лени. Известна Губанова широкой публике и по скандальному высказыванию в адрес группы Этери Тутберидзе. После четвертого места на чемпионате России в сезоне-2017/18 карьера Анастасия резко пошла на спад, после чего она сказала:
«Не очень понимаю, как так произошло. В позапрошлом сезоне я ее делала на раз-два, а потом она как-то за лето просто выстрелила. Хотя была у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, стала больше работать, а может, и химия».
Были в карьере Губановой и другие заслуги. Например, победа в финале Кубка России среди юниоров и серебро финала юниорской серии Гран-при.
Для Грузии Губанова — отличное приобретение. Представительница страны в женском одиночном катании Алина Урушадзе на прошлом ЧМ заняла лишь 20-е место. В Пекин-2022 может успеть, как оказалось, разрешение на переход она получила еще в прошлом году — а это значит, что до Олимпиады может пройти положенный для данной процедуры год.
Что говорят в России?
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков отказался комментировать новости о переходе российских фигуристок в сборные Грузии и Италии, сославшись на то, что сейчас он очень занят.
Еще недавно Горшков выступал за ужесточение правила перехода россиян в сборных других стран: «Мы отдаем другим странам фигуристов, только слишком много. Да, приняли такую меру… Претендентов на наших спортсменов очень много и сейчас, мы получаем в год до 30−40 заявок на переход».
В соответствии с новыми правилами, которые вступили в силу весной прошлого года, фигурист, участвовавший в чемпионате или первенстве России, сможет стать участником сборной другого государства только через два года после поступления официального запроса от профильной спортивной федерации этой страны.
Тем не менее, несмотря на ужесточение правил, все больше и больше фигуристов покидает нашу страну. Не справившись с конкуренцией, решив кататься за другие страны.