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2 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Российские фигуристки лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице

Российские фигуристки заняли четыре первых места после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия).

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Источник: Спорт-Экспресс

Промежуточным лидером стала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева (72,52). На втором месте еще одна его подопечная — Вероника Жилина (71,57). Замкнула тройку Аделия Петросян, тренирующаяся в группе у Этери Тутберидзе (69,30).

Еще одна россиянка — Мария Захарова (69,04) оказалась на четвертой позиции.

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