Ученик Плющенко Сарновский победил на этапе юниорского Гран-при в Кошице
В словацком городе Кошице продолжается третий этап
В словацком городе Кошице продолжается третий этап
В соревновании юношей победу одержал россиянин Кирилл Сарновский, представляющий академию Евгения Плющенко. Его суммарный балл за короткую и произвольную программы составил 215,96.
Второе место занял еще один представитель России Илья Яблоков (207,39), а замкнул тройку лучших американец Уильям Эннис (204,60).
На итоговой шестой строчке расположился Андрей Анисимов (187,64), 10-м стал Александр Голубев (168,82).