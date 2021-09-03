Ученик Плющенко Сарновский победил на этапе юниорского Гран-при в Кошице

В соревновании юношей победу одержал россиянин Кирилл Сарновский, представляющий академию Евгения Плющенко. Его суммарный балл за короткую и произвольную программы составил 215,96.

Второе место занял еще один представитель России Илья Яблоков (207,39), а замкнул тройку лучших американец Уильям Эннис (204,60).