Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
26
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
15
Футбол. Чемпионат мира
4.09
Финляндия
Казахстан
Хоккей. КХЛ
4.09
Авангард
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
19:53 (мск), источник: Sport24

Ученик Плющенко Сарновский победил на этапе юниорского Гран-при в Кошице

В словацком городе Кошице продолжается третий этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Наверх
Источник: instagram.com/kirsar06_official

В соревновании юношей победу одержал россиянин Кирилл Сарновский, представляющий академию Евгения Плющенко. Его суммарный балл за короткую и произвольную программы составил 215,96.

Второе место занял еще один представитель России Илья Яблоков (207,39), а замкнул тройку лучших американец Уильям Эннис (204,60).

На итоговой шестой строчке расположился Андрей Анисимов (187,64), 10-м стал Александр Голубев (168,82).

Читайте также
 Ведущая «Матч ТВ» — о разводах из-за измен: «Что это? Нежелание принять факт, что люди бывают полигамны?»
Жена экс-вратаря сборной России выложила откровенное фото без одежды: «Playboy отдыхает!»
Карпин рассказал о потерях сборной России перед матчем с Кипром
Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года
Финалист ЧМ по футболу в России объявил о завершении карьеры
«Магнитка» забросила 6 шайб в первом матче нового сезона КХЛ
Футболистам сборной Украины запретили давать интервью россиянам
Третьяк рассказал, как решение НХЛ повлияет на сборную России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь