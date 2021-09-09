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16:56 (мск), источник: Sport24

Загитова: Я тряслась, когда подходила к Бузовой

19-летняя российская фигуристка Алина Загитова поделилась своими впечатлениями от работы в качестве ведущей в популярном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

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Источник: Sport24

Партнером Загитовой был олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин. Фигуристка призналась, что ей было непросто. Она даже тряслась, когда подходила к популярной певице Ольге Бузовой, чтобы взять у нее интервью. Бузова была одной из участниц «Ледникового периода», где выступала в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию 2014 года Дмитрием Соловьевым.

«Участвовать в “Ледниковом периоде” в роли ведущей было суперсложно, ведь до этого я видела проект только по телевизору и не знала, что спрятано за кадром. А там спрятано очень многое. К тому же, спортсмены бывают разные: кто-то хорошо говорит, а я закрытый человек — мне всегда было лучше в одиночестве. Я люблю подумать, покопаться в себе…

Помню, когда я подходила к участникам, например, к Ольге Бузовой, я уже вся тряслась. Не знала, что сказать, все мысли в кучу. И вроде вопросы придумывала, но уже на подходе все забывала. Так волновалась, что вместо “Оля” могла произнести совсем другое имя.

Тем не менее, я продолжала развиваться, работала с педагогом и в итоге улучшила свои навыки. Ощущение, что ты развиваешься, — это очень крутое ощущение. Поэтому надо не бояться сложностей», — цитирует Загитову «Комсомольская правда».

Ожидается, что Загитова и Ягудин будут ведущими «Ледникового периода» и в новом сезоне.

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