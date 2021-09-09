«Сборной пора вернуть флаг. Санкции бьют по карманам невиновных спортсменов!» Интервью Евгении Медведевой

Этот человек в представлении не нуждается. Двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратная призерка Олимпиады-2018 и самая популярная фигуристка России (если смотреть количество подписчиков в соцсетях) Евгения Медведева. В предстоящем сезоне, к сожалению, мы не увидим ее на соревнованиях. Но, во-первых, есть шоу, а во-вторых, Евгения к 21 году уже доказала, что интересна не только как спортсменка, но и личность. В эксклюзивном интервью «СЭ» расспросил чемпионку не только о фигурном катании, но и отношении к журналистам, литературе и даже марафонскому бегу.

Евгения Медведева. Фото из личного архива | Источник: Спорт-Экспресс

Желаю Косторной и Трусовой игнорировать хейтеров

— Евгения, прежде всего — спасибо, что согласились поговорить, и как ваше здоровье?

— Спасибо, все хорошо. Сейчас все намного лучше, чем было.

— Недавно в интервью вы заявили, что пропускаете сезон и дальнейшие решения будете принимать после Олимпиады. Чего нам ждать?

— В вопросе уже есть ответ: приму решение после Олимпиады. Сейчас много девочек, претендующих на самые высокие места. Этот сезон я пропускаю, а как сложится жизнь после Игр — один Бог знает. Но я не готова давать какие-то громкие комментарии сейчас.

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— Помню, как на «Гран-при России» вы говорили, что хотели бы кататься до 38 лет. Здесь все в силе?

— Да, я когда-то такое говорила. В принципе, до 38 лет кататься возможно, но, разумеется, не в любительском спорте, а уже профессиональном. В ледовых шоу, например. Множество примеров. К примеру, мои коллеги по шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина»: Ягудин, Тотьмянина, Маринин, Домнина, Костомаров и другие.

— Не первый год продолжаются разговоры о возрастном цензе. Вы уже говорили пару лет назад, что поднимать его не надо, есть разные точки зрения даже среди российских фигуристов. Здесь что-то в вашей позиции поменялось? И что вы думаете о дискуссии об артистической и технической программах?

— В моей позиции по поводу возрастного ценза ничего не поменялось. Я считаю, что его поднимать не нужно и что девочки, которые имеют возможность показывать прыжки ультра-си, должны их показывать на международной арене. Что касается дискуссий по короткой и произвольной программам, я как фигуристка в них не участвую. Как и любой спортсмен, я должна молча принимать правила.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ1W0gRpDq2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть мнение, что повышение ценза даже может помочь вернуться, извините, более возрастным фигуристкам — вам, Алине. Это дилетантское мнение или оно имеет под собой основания?

— Да, в фигурном катании есть такое понятие, как возрастные фигуристы. Но, например, Лиза Туктамышева его опровергает. И, во-первых, я не считаю, что Алина Загитова — возрастная фигуристка, ей всего 19 лет. Во-вторых, любому фигуристу ничто, по сути, не мешает вернуться в спорт, несмотря на то что возрастной ценз не повышается. Это вопрос обстоятельств, здоровья и желания. У каждого фигуриста свои причины возвращаться или не возвращаться.

— Как вы отнеслись к возвращению Алены Косторной и Александры Трусовой к Тутберидзе?

— Как я могу к этому отнестись? С уважением отношусь к тому, что для себя решают спортсмены. Это их дело. Хочется им пожелать не обращать внимания на СМИ, комментарии в интернете и побольше работать. К сожалению, среди болельщиков фигурного катания немало злопыхателей, желающих испортить психологическое состояние того или иного фигуриста. Я хочу пожелать девочкам игнорировать таких хейтеров. На мой взгляд, наши фигуристки — последние люди, заслуживающие хейта.

Я сама решила не ехать на Олимпиаду, чтобы не провоцировать разговоры

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— К одному соревнованию вам точно приходилось готовиться — в Японии все-таки прошла Олимпиада, на которую вы так и не смогли поехать послом сборной. Давайте так: если бы могли выбрать один вид спорта, в котором выступать, — то какой бы это был?

— Вы имеете в виду, какой из летних видов спорта я бы выбрала? О, вопрос интересный. Наверное, бег. В последнее время я полюбила бег. Мы с Тофу (собака Медведевой. — Прим. «СЭ») любим бегать по утрам. Мне подарили специальный поводок для собаки, чтобы бегать вместе. Тофу оказалась очень спортивной. Хотелось бы попробовать марафон и проверить свои силы, если честно. Уже без Тофу. Мне кажется, у меня неплохо получается.

— Какие были ожидания от роли посла и от самой Олимпиады-2020? И есть ли обида, что мы выступаем снова в нейтральном статусе?

— У нас была разработана программа моего пребывания в Японии. Я как посол должна была выполнять определенные функции. В основном это медийные активности, но они все были отменены, разумеется, и смысл моей поездки исчез. Но мы не прекратили сотрудничество с ОКР и уже сейчас обсуждаем дальнейшие шаги. Думаю, что чуть позже я смогу дать больше конкретики и поделиться нашими общими планами.

А по поводу нейтрального флага — тут двух мнений быть не может. На мой взгляд, российский спорт достаточно пострадал из-за этой ситуации. Это связано не только с тем, что у спортсменов нет возможности петь гимн и выступать под флагом своей страны. Уходят спонсоры, страдает спортивный маркетинг. Это происходит уже несколько лет. Я считаю, что пора уже вернуть сборной флаг и снять все эти ограничения. Лично я бы хотела видеть на обложках журналов и рекламных кампаний крупных брендов не только блогеров, как это сейчас модно, а героев нашей страны, которые выигрывают медали и становятся лучшими в мире. Понятно, что они это делают не ради денег, но ситуация с флагом и все эти ограничения в первую очередь ударили по карманам невиновных спортсменов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRUZoeBKkpd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRUZoeBKkpd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRUZoeBKkpd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Следили ли за Токио-2020, что поразило больше всего?

— Конечно, я следила за выступлениями нашей сборной на токийской Олимпиаде, так как некоторые обязанности посла я выполняла удаленно, и вообще я люблю болеть за наших ребят. В сравнении с предыдущими летними Играми наши спортсмены показали результаты лучше.

— А из-за чего вам все-таки не удалось поехать?

— Я бы не сказала, что мне не удалось поехать. Поездка бы состоялась, но я сама решила не ехать на эту Олимпиаду в качестве посла. Не хотелось провоцировать разговоры, что приезжают неспортсмены. Эпидемиологическая обстановка и без того была сложной, и лишний риск для нашей сборной был ни к чему. А я в любом случае бы сидела без дела. Повторюсь, все медийные активности были отменены.

— Также летом вам предстоит шоу SailorMoon в Японии. Какие ожидания от этого мероприятия?

— Уже завершен кастинг, все спортсмены знают свои роли, и костюмы полностью готовы. В какой-то момент мы даже начинали репетиции. Все спортсмены с нетерпением ждут это мероприятие. Для нас это новый и интересный формат работы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTRP32-JtR6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTRP32-JtR6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTRP32-JtR6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ехать в Японию надо за впечатлениями

— Япония в целом для россиян остается страной неизведанной и загадочной, для кого-то, наверное, и история с отсутствием мирного договора важна. Вы один из главных популяризаторов японской культуры в России. Можете рассказать, почему туда стоит ехать?

— Япония, конечно, загадочная страна, но последние годы она открывается для иностранцев, в том числе для русских туристов. Очень популяризируется туризм в Японию, поэтому все больше соотечественников ее узнают, знакомятся с ее многогранностью и поражаются ее колориту. И ехать туда надо прежде всего за впечатлениями. О моей любви к этой стране знают в Японии. И поэтому мы начали плотное сотрудничество с Национальной туристической организацией Японии JNTO, с которыми в конце прошлого года провели J-Fest в онлайн-формате. Искренне верю, что скоро мы поработаем и в офлайн-формате с целью популяризации этой страны. Поверьте, там есть что посмотреть.

— Куда бы вы посоветовали туристу, который никогда не был в Японии, поехать в первую очередь?

— Тем, кто едет в Японию в первый раз, советую посетить древние города, например, Киото или Канадзаву. Если есть время, обязательно заезжайте в Токио. Это один из самых крупных, шумных и очень красивых мегаполисов мира.

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В Киото и в Канадзаве вы прочувствуете этническую Японию. Там вы сможете посетить строения, природу, сохранившиеся на протяжении сотен лет. Город Канадзава популярен своим сусальным золотом. Там вы сможете купить множество сувениров, предметов и даже еду с использованием сусального золота. Под едой я имею в виду мороженое, покрытое тончайшим листочком пищевого золота.

Пройдясь по улицам Киото, вы, возможно, если вам крупно повезет, сможете встретить настоящую действующую гейшу. К сожалению, их осталось совсем немного. Например, в 1920-е годы по всей стране было более 80 тысяч гейш, но в наши дни их число не превышает и тысячи по всей стране. Из них в Киото примерно три сотни.

Есть еще один город, который оставил глубокий след в моем сердце. Это олимпийский город Нагано, в котором была проведена зимняя Олимпиада в 1998 году. Была там всего один раз. Город меня восхитил своей тишиной, размеренным темпом жизни и очень-очень вкусными яблоками.

Ну и, конечно же, еще один олимпийский город. Всеми известный Токио. Если вы хотите хорошенько повеселиться, то этот город для вас. Думаю, объяснять здесь ничего не придется. Как только вы попадете в Токио, сразу поймете, что вам нужно делать. И да, обязательно посетите самый большой перекресток в мире на Сибуе. Очень интересное место и необычная обстановка.

— Ого, вы настолько в материале. Давайте тогда выберем три ваших любимых места в Японии.

— Их очень много, проще назвать города. И их я уже упомянула: Токио, Киото, Канадзава. Но если говорить чуть конкретнее, в список моих любимых мест входят храмы и парки. Если я попадаю в Японию на время цветения сакуры, всегда стараюсь найти места, где сакура растёт у воды — у озера, реки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLgr3iqBknj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLgr3iqBknj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLgr3iqBknj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К журналистам претензий нет, но меня поражают заголовки

— Перед Олимпиадой много было разговоров про песню, которая могла бы заменить наш гимн. Был фаворит — «Катюша». Вам нравится этот вариант или Чайковский лучше? Может, был свой кандидат? Может, вообще Чайковского оставить?

— Мое мнение однозначное: ни «Катюша», ни Чайковский, каким бы гениальным композитором он ни был, не заменят гимн России. Спортсмены выступают за свою страну, у которой есть гимн и флаг. Я не очень понимаю, как можно намеренно заменить гимн России на произведения Петра Ильича Чайковского. Хотя, повторюсь, его музыка действительно потрясающая.

— Вы одна из немногих фигуристок и даже спортсменок России, которая жила долго за рубежом, высказывается на разные темы — словом, чувствует себя свободно. Когда-нибудь в жизни вас ограничивали или вы себя сами — мол, про эту тему не говори, не трогай? Это я не про фигурное катание, а вообще.

— Уверена, что у каждого есть табу, какие-то запретные или неприятные темы, на которые не хотелось бы говорить и отвечать на вопросы. И даже в западном раскрепощенном обществе все индивидуально, особенно в личных и профессиональных темах. И это абсолютно нормально, по моему мнению.

— На какой вопрос вам бы самой хотелось ответить, а его за вашу внушительную карьеру не задавали?

— Если честно, вопрос поставил в тупик, потому что за многочисленные интервью, мне кажется, меня спросили абсолютно про все. Даже не могу вспомнить, о чем не спрашивали. Может, это и к лучшему.

— Помню, после одной из статей вы троллили журналистов, мол, они раздирают на цитаты ваш эфир с Флораном Амодьо. У вас есть в целом претензии к людям, освещающим фигурное катание? Может, даже к современной журналистике?

— К самим журналистам претензий нет. Люди выполняют свою работу, и каждый стремится сделать ее хорошо. У журналистов свои задачи, у тех, кто им отвечает, — свои. Нельзя сказать, что мы стоим на разных берегах, но встречаются журналисты, которые задают нетактичные вопросы. Правда, крайне редко.

Меня обычно поражают заголовки. Я понимаю, что это кликабельность, но над текстом, который получился из хорошего интервью, где и вопросы, и ответы были сказаны с добрыми намерениями, иногда пишут что-то ужасающее. То есть заголовок вообще не соотносится ни с темой интервью, ни с самим интервью. А ведь люди первым делом видят именно его. В результате интернет заполняется какими-то страшнющими заголовками, и некоторые пользователи даже не пытаются вникнуть в суть темы и разобраться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTCmZiaK7US/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTCmZiaK7US/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTCmZiaK7US/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Точно никогда не буду пробовать наркотики

— Напоследок — несколько вопросов, которые я видел на разных форумах, и хотелось бы вам их задать. Есть ли приложения, без которых невозможно жить?

— Да, мы сейчас буквально живем внутри телефонов, поэтому я считаю, что невозможно жить без мессенджеров. Они нужны для общения с любимыми, друзьями, близкими, по делам и так далее.

— Много сидите в TikTok?

— Наверно, немного. Обычно и в TikTok, и в Instagram я погружаюсь волнообразно. Несколько дней сижу в них, потом волна отходит, но в целом немного.

— Есть расхожая фраза, мол, попробовать надо все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

— Точно никогда не буду пробовать наркотики. Не прыгну с парашютом, потому что это страшно. Посмотрела на Александра Энберта после прыжка с тарзанки и поняла, что тоже этого делать не буду, так как не хочу.

— Вы часто постите что-то о своей собаке. Правда, что домашние животные похожи на хозяев, можно вас сравнить?

— Да, я очень люблю своих собак, часто размещаю посты про них, показываю людям, какие они у меня красавицы. Похожи ли мы друг на друга? Не знаю, вам судить.

— Вы говорили, что когда-то напишете биографию. Нигде не видел, чтобы вы советовали топ-3 любимых книг. Ну или какие-то книги, которые послужат примером.

— Когда-нибудь автобиографию я напишу, материала уже собрано довольно много. А топ книг пока не назову. Мне кажется, я недостаточно еще много прочитала, чтобы составлять топ-3 книг от Евгении Медведевой. Из последнего прочитанного могу сказать, что мне понравилась книга Пауло Коэльо «Алхимик». За это лето немало книг прочитала, но эту книгу бы отметила. А вот «Дневник Мага» его мне не очень зашел. Еще мне очень понравилась серия книг Дженни Колган. Моя любимая — «Шоколадная лавка в Париже».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRs8vZ0Mmc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRs8vZ0Mmc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRs8vZ0Mmc7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.