Косторная восстановила тройной аксель: видео
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная исполнила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед стартом контрольных прокатов сборной России.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная исполнила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед стартом контрольных прокатов сборной России.
На тренировке в Челябинске, где 11 и 12 сентября пройдут контрольные прокаты российских фигуристов, Косторная исполнила тройной аксель. Видео с занятия спортсменки были опубликовано в социальных сетях.
Косторная не исполняла тройной аксель на официальных стартах после чемпионата Европы 2020 года.
В межсезонье 18-летняя Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.