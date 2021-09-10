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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная восстановила тройной аксель: видео

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная исполнила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед стартом контрольных прокатов сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

На тренировке в Челябинске, где 11 и 12 сентября пройдут контрольные прокаты российских фигуристов, Косторная исполнила тройной аксель. Видео с занятия спортсменки были опубликовано в социальных сетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Косторная не исполняла тройной аксель на официальных стартах после чемпионата Европы 2020 года.

В межсезонье 18-летняя Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе из академии Евгения Плющенко.

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