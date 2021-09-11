Трусова в образе Круэллы, Щербакова — ведьма: чем удивят фигуристки в олимпийском сезоне

Александра Трусова

Латиноамериканская страсть и в то же время трагедия известной мексиканской художницы Фриды Кало — вот что покажет 17-летняя фигуристка в своей новой короткой программе под саундтрек к фильму «Фрида». Мощное, искрящее энергией скольжение Трусовой под сильный женский вокал как нельзя лучше передает эмоциональный накал этой постановки.

Кто бы мог подумать: королева четверных, которую многие хотели видеть исключительно в боевитых по стилю программах, теперь завораживает чувственностью, не теряя при этом своей внутренней силы.

Саша за эти годы повзрослела: это не та маленькая девочка, которая катала под Big Spender или «Пятый элемент». Это уже взрослая девушка. Страсть, переживания, художественная составляющая с рисованием, измена. И все эти чувства Трусова здорово передает. Для нее это прорыв. Даниил Глейхенгауз хореограф-постановщик

При этом Глейхенгауз подчеркнул, что перед фигуристкой не стоит задача слиться с образом Фриды и на 100% передать именно жизненную историю художницы:

«Мы не привязываемся полностью к самой Фриде, потому что она очень сложная личность и у нее была интересная жизнь. Но искусство и передачу всего этого мы использовали, и Саша это чувствует — по ней видно, что она поняла, прочувствовала и с удовольствием катает».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f3e18b2127f6db8e21af" data-vnd="f3e18b2127f6db8e21af" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f3e18b2127f6db8e21af" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В произвольной программе нас ждет не менее яркий образ преступницы Круэллы. Воплощать эту задумку девушка будет под саундтрек к фильму «Круэлла» 2021 года: две более драматичных композиции Call Me Cruella и The True Story of Cruella’s Birth (Florence and the Machine) и под драйвовый рок — I Wanna Be Your Dog (John McCrea).

«Я рождена гениальной, преступной и немного безумной» — эти слова Трусова может в какой-то степени отнести и к себе, если под «преступностью» и «безумием» подразумевать то, что она с ноги открывает дверь в Книгу рекордов Гиннесса и уже покорила все существующие четверные прыжки.

На тренировках в Челябинске, где пройдут открытые прокаты, девушка показала четверные флип, сальхов и лутц в каскаде с тройным тулупом, а также аксель в три с половиной оборота. Если ей удастся исполнить все эти элементы под мощный музыкальный набор, то ее Круэлла будет явно покруче той, что проводила в фильме аферу за аферой.

Анна Щербакова

В короткой программе действующая чемпионка России предстанет в образе покорительницы стихий под инструментал The Songs of Distant Earth молодого российского композитора Кирилла Рихтера. Все выступление наполнено хореографическими жестами в восточном стиле.

Я хотел соединить магию востока с идеей о том, что Анна — повелительница бури. То есть она управляет стихией, собирает песчаную бурю, песок, выпускает это все в зал, в зрителей, она завораживает. И музыка, и хореография, и то, как Аня это чувствует и делает, поднимает зрителя с каждым тактом. От начала и до конца ты поднимаешься на самый верх, а затем прыгаешь оттуда, когда Аня заканчивает. Даниил Глейхенгауз хореограф-постановщик

В произвольной программе сюжет обещает быть еще более закрученным: Щербакова выступит под саундтрек к сериалу «Мастер и Маргарита» Игоря Корнелюка и еще две драматичные композиции — Ruska (Apocalyptica) и Lacrimosa из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Дэвида Гарретта. По информации «Матч ТВ», фигуристка будет воплощать на льду бал сатаны, а ее образ — это, судя по всему, королева Марго.

Хрупкая девушка, которую фанаты зовут «феечкой», будет изображать демоническую женщину, — звучит как вызов. Впрочем, прошлогодний показательный номер Щербаковой под саундтрек из «Голодных игр» уже приоткрыл нам ее «темную сторону».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VMB7AooWcn8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается прыжков, то, по информации Telesport, Щербакова прокатывала программы в Челябинске без четверных. Неужели за лето не успела восстановить четверные лутц и флип? Или просто решила не рисковать на открытых прокатах? Узнаем совсем скоро.

Алена Косторная

Дерзкая отличница, которая в прошлом июле импульсивно ушла к Евгению Плющенко, а спустя полгода не менее импульсивно вернулась к Этери Тутберидзе, будет зажигать в короткой программе под блюз I Am The One (Бет Харт). Отличный выбор для темпераментной фигуристки — утонченность, привлекательность и опасность.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Алена получила в короткой программе свой долгожданный блюз, — сказал по этому поводу Глейхенгауз. — Честно скажу: я хотел, чтобы Косторная с самых первых нот поигралась и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией — она это умеет. Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка.



Алена это чувствует, она этого хотела, она катает это с энтузиазмом. Поэтому если она исполнит эту программу так, как иногда уже показывает на тренировках, то это будет прям вау, это очень классно в ее исполнении».

В произвольной программе Косторной неожиданно дали классику — «Зима» (Антонио Вивальди). Впрочем, в прошлом сезоне она уже каталась под эту музыку в финале Кубка России и выглядела неплохо, даже несмотря на слабую форму, — пластики и грации этой фигуристке не занимать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QUGsfkyPVOc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сюжете Первого канала о коротких программах «Хрустального» Косторная исполнила свой фирменный тройной аксель, а вот на тренировках в Челябинске еще его не показывала. Будет ли он в прокатах и сможет ли спортсменка сейчас стабильно его исполнять — пока вопрос.

Камила Валиева

Эту 15-летнюю девушку уже называют главной фавориткой Олимпийских игр в Пекине — 2022. Она с легкостью исполняет тройной аксель и четверной тулуп, отрываясь на такую высоту, что могла бы добавить и пятый оборот. В то же время Валиева демонстрирует потрясающее скольжение и вращения с растяжкой профессиональной гимнастки. Если нервы ее не подведут, то мало кто сможет соперничать с ней в Пекине.

Возможно, поэтому в важный олимпийский сезон Тутберидзе и Глейхенгауз решили не рисковать и поставили Валиевой короткую программу в привычном лиричном стиле под In Memoriam Кирилла Рихтера.

«В этом номере Камила — прекрасная девушка, которая гуляет по красивому саду и видит бабочку, та садится ей на палец. После этого она путешествует по всей программе вслед за этой бабочкой. Получилось очень воздушно, трогательно, — отметил Глейхенгауз. — Нам удалось передать владение коньком и линии Камилы, а также ее возможности в растяжке и вращения, музыкально разложив все это. Это абсолютно ее образ».

В произвольной программе тренеры «Хрустального» оставили величественную «Болеро» Мориса Равеля. На второй год исполнения эта программа должна заиграть новыми красками и стать по-настоящему победоносной.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b4Wu2tQOnK8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается прыжков, то, несмотря на активный рост, Валиева сохранила весь свой набор ультра-си — тройной аксель и четверной тулуп, — хотя на тренировках в Челябинске пока выглядела не очень стабильной.

Майя Хромых

Весь прошлый год фигуристка боролась с четверными прыжками, которые получались на тренировках, но никак не удавались на соревнованиях и даже превратились в объект насмешек среди фанатов — как квады Шредингера.

Однако под самый конец сезона — в финале Кубка России — Хромых неожиданно исполнила в одной программе сразу два четверных (тулуп и сальхов) и теперь явно не собирается останавливаться. На тренировках в Челябинске она показала даже каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Если девушка сохранит такую форму к решающим стартам сезона, то запросто вмешается в борьбу за медали в Пекине.

В короткой программе Хромых оставили прошлогодний блюз I'll Take Care of You (Бет Харт), в котором она смотрится просто великолепно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bzbk9CHI3K8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот в произвольной программе фигуристке неожиданно дали весьма заезженное в фигурном катании танго Роксан из мюзикла «Мулен Руж». Впрочем, Хромых в амплуа пышущей страстью девушки еще не раскрывалась — может, в ее исполнении эта музыка и будет выглядеть интересно.

Дарья Усачева

Очень выразительная фигуристка, которая была настроена покорить тройной аксель, но, похоже, так и не преуспела в этом. Теперь ее шансы зажечь в олимпийском сезоне ощутимо упали и будут зависеть от того, не завалят ли конкурентки свои ультра-си. Тем не менее новые постановки Усачевой точно не оставят зрителя равнодушным.

В короткой программе она выступит под духоподъемную «Never Enough» из фильма «Величайший шоумен», а в произвольной — под арию Nessun Dorma из оперы «Турандот» композитора Джакомо Пуччини.

«Короткая программа под саундтрек к фильму “Величайший шоумен” — это стопроцентно про Дашу, она полностью растворяется в этой музыке. Она сама была в восторге от этой песни. Это мощная программа с красивыми линиями, движениями и сильным финалом», — подчеркнул Глейхенгауз.

Елизавета Туктамышева

Единственная девушка не из «Хрустального», которая может всерьез вмешаться в борьбу за путевку на Игры-2022. Еще только начало сезона, а она уже в своей топовой форме — на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге 24-летняя фигуристка играючи исполнила тройной аксель.

В короткой программе Туктамышева выступит под танго «Обливион» Астора Пьяццоллы (в исполнении Мисии), а в произвольной- под восточные мотивы Arabia (Ханин Эль Алам) и My Love Music (Артем Узунов).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTJ7JvljXkl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTJ7JvljXkl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTJ7JvljXkl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Порядок выступления одиночниц на открытых прокатах

1) Майя Хромых

2) Елизавета Нугуманова

3) Дарья Усачева

4) Софья Самодурова

5) Ксения Синицына

6) Анна Щербакова

7) Алена Косторная

8) Александра Трусова

9) Елизавета Туктамышева

10) Камила Валиева.

Полное расписание прокатов (по московскому времени)

11 сентября

12.00. Танцы. Ритм-танец.

13.25. Мужчины. Короткая программа.

14.45. Пары. Короткая программа.

15.50. Женщины. Короткая программа.

12 сентября

12.00. Танцы. Произвольный танец.

13.30. Мужчины. Произвольная программа.

15.05. Пары. Произвольная программа.

16.15. Женщины. Произвольная программа.