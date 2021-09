Трусова в образе Круэллы, Щербакова — ведьма: чем удивят фигуристки в олимпийском сезоне

В произвольной программе нас ждет не менее яркий образ преступницы Круэллы. Воплощать эту задумку девушка будет под саундтрек к фильму «Круэлла» 2021 года: две более драматичных композиции Call Me Cruella и The True Story of Cruella’s Birth (Florence and the Machine) и под драйвовый рок — I Wanna Be Your Dog (John McCrea).