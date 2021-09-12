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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео произвольной программы Трусовой с пятью четверными прыжками

Опубликовано видео произвольной программы фигуристки Александры Трусовой, которую та представила на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка исполнила пять четверных прыжков: сальхов, флип, тулуп и два лутца. Выступление россиянки обошлось без падений.

Трусова уже исполняла пять четверных прыжков в одном прокате. Это произошло в произвольной программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Тогда она дважды упала, а один прыжок выполнила с ошибкой.

Перед стартом нынешнего сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она работала под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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