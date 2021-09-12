Появилось видео произвольной программы Трусовой с пятью четверными прыжками

Спортсменка исполнила пять четверных прыжков: сальхов, флип, тулуп и два лутца. Выступление россиянки обошлось без падений.

Трусова уже исполняла пять четверных прыжков в одном прокате. Это произошло в произвольной программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Тогда она дважды упала, а один прыжок выполнила с ошибкой.