Грандиозное возвращение Трусовой и Косторной. Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе сработал

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Контрольные прокаты — это особый старт. На них официально не ставят оценок и якобы нет победителей и проигравших. Но только на бумаге. По факту именно смотр сил в сентябре позволяет всем заинтересованным сторонам сделать первые выводы по ранжированию спортсменов в стартующем сезоне. Особенно это важно для женского одиночного катания, где в олимпийский год сложилась патовая ситуация — с десяток претенденток на Пекин и всего лишь три возможные квоты. Челябинск внес определенные коррективы по сравнению с нашими летними прогнозами — кто-то укрепил свои позиции, а кто-то наоборот сделал свои шансы на сегодняшний день едва ли не призрачными.

У мужчин патовая ситуация — некого отправлять за олимпийской лицензией

Для начала пара слов про танцы на льду, парное катание и мужское одиночное. В парах все максимально просто — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин из борьбы самоустраняются, а делать выбор между двумя лотами от Тамары Москвиной и переселенцами из «Самбо-70» в сентябре еще точно рано. Никто не идеален, немного впереди Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Только Сергею Дудакову пока не удалось починить тройной сальхов Тарасовой. И вопрос, получится ли в дальнейшем. В самом предсказуемом виде, как всегда, без сюрпризов. Есть Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и все остальные следом за ними. В отсутствие Александры Степановой и Ивана Букина разница в уровне пары Александра Жулина и других российских пар бросалась в глаза еще отчетливее. Хотя и Синицина с Кацалаповым были далеко не идеальны. В прокате под музыку Дэвида Гаррета было много мелких шероховатостей, которые вряд ли бы позволили обойти прямо сейчас французов и американцев.

Впрочем, до Олимпиады времени еще очень много, так что повода переживать особо нет. Как и за нашу третью квоту. Следующие после Жулина и команды Ирины Жук и Александра Свинина фигуристы явно едут в Пекин в качестве туристов, а есть ли в таком случае существенная разница, кто это будет конкретно? Возможность вырвать билет в Китай себе есть у всех — от дочери Тутберидзе с сыном актера Смолкина до Елизаветы Худайбердиевой, в соцсетях заявляющей о поддержке признанных в России экстремистскими организаций. И есть стойкое ощущение, что именно неспортивные факторы будут в этой борьбе иметь решающее значение.

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Мужчины, вероятно, также будут в Пекине скорее массовкой. Наш лидер Михаил Коляда дерзко отвечает журналистам, но при этом на льду пока не впечатляет. Четверным тулупом и тройным акселем не удивить сейчас даже в женском одиночном, да и такой упрощенный контент ему взять не удается. Не претендуя на роль эксперта, отмечу, что восхищения, подобного прошлогоднему Рудольфу Нурееву, «Список Шиндлера» от Коляды не вызывает. Дмитрий Алиев во время проката принял стратегическое решение не исполнять четверные вовсе. С такой тактикой можно смело заявляться на турнир в Сызрань, поэтому он и от олимпийского отбора отказался. Петр Гуменник — четыре падения, Артур Даниелян с трудом доехал до конца программы, Марк Кондратюк выбрал, похоже, изобразительное искусство в противовес спорту, а Макара Игнатова нужно срочно отправлять нарабатывать ОФП. Выбор кандидата на защиту лицензии в Германии напоминает теперь русскую рулетку, где один выбор хуже другого. Первым среди последних при этом выглядит пока что Александр Самарин, следом за ним Андрей Мозалев. Но и на этих парней не сказать, что можно точно положиться.

Усачева с Хромых после Челябинска выпадают из олимпийской гонки

Главная эмоция от первой разминки женщин — это резкое падение котировок Дарьи Усачевой. Перед стартом сезона в том числе, и мы писали, что Дарья — это джокер Тутберидзе и теневой фаворит битвы за Пекин. Она резко взлетела на внутренних стартах прошлого года, благодаря коронавирусу на год раньше перешла во взрослые и сразу же о себе заявила на высшем уровне. Если даже без ультра-си она набирала заметно больше пиковой Елизаветы Туктамышевой, то что же будет, когда заветный триксель все же явится миру? Но чудесного преображения в Челябинске не случилось. Тройной аксель снова на словах и в планах, четверной сальхов и вовсе откладывается на неопределенный срок, а на деле рваный прокат с падением на тройном флипе. Не впечатлила — девушки из менее раскрученных групп вызвали куда более яркие эмоции у публики.

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Например, Ксения Синицына из «Снежных Барсов». Специалисты давно отмечают подопечную Светланы Пановой за элегантность и утонченность, только широкая публика за год простоя ее из вида потеряла. Триумфальным возвращение не получилось, но главные козыри все еще при Ксении, а четверной тулуп хотя бы заявлен. Удивляет только выборка остальных прыжков — в «Барсах» точно не перемудрили с количеством двойных? Это ведь не чемпионат Австрии или Гонконга. Можно показывать невероятное по своей креативности и атмосфере катание, но с каскадом двойной аксель — тройной тулуп сидеть дома без шансов даже на постолимпийский ЧМ. То же самое относится и к Елизавете Нугумановой. Она обижается на ФФККР, которая явно не видит в сборной амбассадора Mersedes. Но когда ты презентуешь набор двойных с тройными, да еще и ошибками, на что можно рассчитывать? К тому же прибавки за правильного тренера у нее нет, а количество подписчиков в TikTok пока в высокие компоненты на конвертируется.

Софью Самодурову можно похвалить за то, что она не сдается. А ведь даже ее мама уговаривала чемпионку Европы-2019 завершить карьеру. Есть ощущение, что этот во многом случайный (пусть и абсолютно заслуженный титул) отчасти даже мешает Самодуровой. Он давит на нее и требует по факту невозможного. Она талантливая и трудолюбивая девушка, но у нее нет ни выдающейся грации, ни невероятной техники. Скажем спасибо за интересную интерпретацию фильма «Мулан», которая вышла явно лучше подделки от Disney, и ждем фигуристку на этапах Кубка России. «Майя может!» — закричал болельщик в руках с плакатом в поддержку Хромых перед стартом ее проката. Самая неочевидная претендентка на Олимпиаду из команды «Хрустального» заинтересовала многих после финала Кубка России прошлого года. Сегодня ей снова удалось покорить четверной тулуп в каскаде с тройным. Но вот сальхов сдвоила и дальше ехала расстроенная и без концентрации. Ждем набора формы к главным стартам.

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Трусова с Косторной ухудшили позиции Плющенко в борьбе с Тутберидзе

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Следующая разминка, и сразу же видна разница в уровне. Алена Косторная вернулась в игру! Можно сколько угодно критиковать тренерский штаб «Самбо-70». Но против фактов не пойдешь — при Евгении Плющенко на Косторную было больно смотреть, а сейчас она снова расцвела. Дело даже не в реинкарнации тройного акселя (чистейшего, но одного — о втором она просто забыла). Алена вернула свою прежнюю магию, с помощью которой поднимала зал и вызывала гром аплодисментов. Великая «Зима» Антонио Вивальди с лаконичным платьем подошли ей идеально. Чего не скажешь о новой программе Елизаветы Туктамышевой. В команде Алексея Мишина любят различные творческие эксперименты вроде смены музыки на готовом макете программы от Ше-Линн Бурн за 10 тысяч долларов. Нарезка Arabia от Ханина Эль-Алама и My Love Music от Артема Узунова смотрится как артхаусное кино. Его могли бы спасти спецэффекты в виде ультра-си, но пока что нет ни четверного тулупа, ни чистых трикселей. На первом степ-аут, на втором — бабочка.

Впрочем, Анна Щербакова и вовсе из-за травмы от сложных элементов отказалась. Исполнение чистое, впечатление приятное, но от трехкратной чемпионки России и чемпионки мира точно ждешь большего. Как и от Камилы Валиевой, на которую вешают титул олимпийской чемпионки с 12 лет. Для нее Тутберидзе с Даниилом Глейхенгаузом выбрали стратегию с прошлогодней программой. Но ставка на стабильность не сработала. Не было ни прежнего вау-эффекта от презентации «Болеро» Мориса Равеля, ни чистых четверных. На сальхове и тулупе — падение, тулуп в каскаде с тройным сальховым — касание льда. «Программа ушла, потому что гонялась за элементами», — сказала Тутберидзе, и с ней трудно не согласиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SdsIpSbQJdo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Александра Трусова исполнять хореографию даже и не пыталась. «Круэлла» в ее случае — это разве что отсылка к нездоровому интересу Александры к собакам. Но какая разница, что там с плавностью движений, когда мы видим пять (!) четверных. Это мощнейший удар «Самбо-70» в борьбе с «Ангелами Плющенко». Считайте: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, четверной лутц — тройной тулуп и сольный четверной лутц. Наконец-то у нее получилась заветная цель в пять квадов. Пусть и не на официальных соревнованиях, но со зрителями и в максимально приближенных к большим турнирам условиях.

При этом текущий контент — это и не максимум, на который способна Трусова. В короткой ждем чистый тройной аксель, а возможно, триксель будет и в произвольной. По крайней мере высота пролета двойного была явно избыточной.