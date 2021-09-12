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20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фото Загитовой в шубе за 650 тысяч рублей вызвало споры у фанатов

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в Instagram новые фотографии, на которых она позирует в шубе.

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Многие подписчики восхитились обновкой спортсменки.

aliska_vi: «А вот и Королева с нами».

dark.sweet: «Алина — ты шикарна!».

kotova_aida: «Какая тигра шикарная».

naty_tusya: «Какая красавица! Илюбимка наша».

Одна из подписчиц опубликовала ссылку на официальный сайт московского ЦУМа, где стоимость этой шубы оценивается в 645?500 рублей.

akhmedov__0092: «Бедные звери».

lin_efcs: «Если шуба натуральная, то плохо. Во всем мире не носят уже натуральные шубы, а публичные личности тем более должны поддерживать это».

ulyanastudies: «Это мех кролика. Бедные кролики».

alla_panitkova: «Очень хочется верить, что шуба искусственная».

avel_wrathlight: «Ну, правда, какая пошлятина!».

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