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11:37 (мск), источник: Московский комсомолец

«Удивительная красавица!»: японцы вступились за разодевшуюся в меха Загитову

Читатели японского портала The Digest прокомментировали нападки на российскую фигуристку Алину Загитову, выложившую фотографии в меховом манто.

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Источник: Московский комсомолец

После публикации кадров российские СМИ опубликовали противоречивые материалы, в некоторых из них Загитовой досталось за позирование в предмете роскоши за 650 тысяч рублей. «Бедные звери», — писали некоторые россияне.

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Однако японцы давно любят Загитову, которая несколько раз посещала их страну, и завела собаку породы акита-ину. Они отметили, что Загитову не стоит критиковать, так как она купила меха, которые продавались в магазине, и вообще нападки на нее по данному поводу — глупость. «Что же, тогда нужно подвергать критике и эскимосов, носящих одежду из оленьих шкур?» — задают вопрос читатели.

Многие комментаторы справедливо посчитали, что Россия — холодная северная страна, и без одежды без меха там не обойтись. «Ни в чем наша любимица “малышка” Загитова не виновата! У нее есть замечательная акита-ину Масару, о которой она нежно заботится! Хотел бы я стать этой собачкой», «Что? Россия без меха? А как же ее первый символ — шапка-ушанка?», «Загитова — удивительная красавица!», «Ну вот, выползли на свет эти защитники животных!» — пишут пользователи.

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