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10:21 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Трусова лидирует после короткой программы на турнире в США

За прокат спортсменка получила 74,75 балла.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 сентября. Российская фигуристка Александра Трусова занимает первое место после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде (штат Массачусетс).

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За прокат Трусова получила 74,75 балла. Второе место занимает представительница Южной Кореи Ен Чон Пак (71,07 балла), третьей идет американка Габриэлла Иццо (63,93).

В ночь на субботу также выступали танцевальные дуэты. После ритм-танца первое место занимают представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (84,05), вторыми идут россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин (75,21), третьими — представители Южной Кореи Мин Ю Ра и Дэниэл Итон (67,85). Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову.

Произвольную программу девушки представят в ночь на 19 сентября. Позднее в тот же день танцевальные дуэты выступят с произвольным танцем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России. Спортсменка тренируется под руководством Тутберидзе.

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