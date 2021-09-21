Медведева будет кататься с Милохиным? Останется ли Загитова? Когда начнется? Главное о новом «Ледниковом периоде»
Сезон точно будет.
Сезон точно будет.
В прошлом году возрождение шоу «Ледниковый период» вышло суперуспешным: миллионы зрителей голосовали за Ольгу Бузову, обсуждали успехи Алины Загитовой в роли ведущей и удивлялись прорыву актрисы Ольги Кузьминой в паре с Александром Энбертом.
Не повторить проект в олимпийский сезон было бы глупо, поэтому Первый канал вовсю готовится к старту нового сезона проекта. Получить информацию из официальных источников пока невозможно — перед стартом все держится в строжайшем секрете. Однако некоторые факты о шоу все же становятся достоянием общественности.
Один из самых главных вопросов, который волнует зрителей: «Когда же все начнется?» Как удалось выяснить Sport24, первые съемки с полноценными номерами, жюри и оценками запланированы на конец сентября. Уже появляются анонсы для набора массовки, которая будет выступать в роли живых зрителей на съемках. Как сообщают знакомые с ситуацией источники, первый выпуск будут снимать 28 сентября.
Одним из первых, кто раскрыл свое участие в проекте, стал певец Никита Пресняков. Хейтеры обвиняли музыканта в безделье, и артист решил ответить, загрузив фотографию с катка. Пресняков заявил, что тренируется «почти каждый день».
Ошеломительные рейтинги, которые в прошлом году дала каналу Ольга Бузова, заставили организаторов задуматься о приглашении другой звезды «Дома-2» Ксении Бородиной. Как писало издание «СтарХит», Бородина усердно тренируется и планирует выйти на лед вместе с Дмитрием Соловьевым — фигуристом, который как раз в прошлом сезоне катался вместе с Бузовой. Еще одно подтверждение существования нового яркого дуэта — фигурист и артистка подписаны друг на друга в инстаграме.
Кататься в «Ледниковом» планирует не только экс-соведущая Бузовой, но и ее экс-бойфренд Давид Манукян (или просто Дава). У известного блогера и певца есть все, чтобы взорвать проект: он с детства занимался танцами и даже занял второе место на шоу «Танцы со звездами» на России-1. Осталось перенести навыки на лед. А в том, что дебют состоится, уже нет никаких сомнений — Манукян не только подписался на проект, но и сам не раз намекал на свое участие в шоу.
19-летняя звезда Тик Тока Даня Милохин может обеспечить «Ледниковому периоду» взрыв уровня Ольги Бузовой. Уж очень стремительно набирает популярность этот парень. Сам блогер признается, что ему в фигурном катании здорово помогает опыт хоккея.
«Впервые на коньки я встал во втором классе, понравилось. В детском доме три года занимался хоккеем, и это, конечно, здорово помогло на “Ледниковом периоде”. Хотя фигурные коньки — это совершенно другое. Мне понадобилось примерно полмесяца, чтобы уверенно почувствовать себя именно на фигурных. Все свободное время, по три часа каждый день я учусь шагам, разным элементам — и это, признаюсь, совсем непросто», — сказал Милохин в интервью kp.ru.
Кто будет партнершей Милохина? Некоторые источники называют в числе наиболее вероятных партнерш тиктокера двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая как раз освободилась после долгих гастролей спектакля «Анна Каренина» в Сочи. Возможное появление фигуристки в проекте анонсировал Авербух, а сама она не опровергала информацию о своем участии, отвечая на вопрос о шоу в интервью «Бизнес. Онлайн» словами «поживем, увидим».
Очевидно, что Медведева и Милохин подходят друг другу по возрасту и габаритам. А еще они оба активно ведут аккаунты в Тик Токе. В общем, есть вся необходимая почва для создания успешного дуэта.
Еще одним из героев проекта станет двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков. Илья Авербух сказал об этом прямым текстом в эфире Первого канала.
«Проект будет, я практически анонсирую, мы вышли на финальную стадию. Вы увидите своего любимого Максима Траньков», — сказал Авербух, не уточнив статус фигуриста. Учитывая, что ведущим будет Алексей Ягудин, то варианта остается два — участник или постоянный член жюри.
Еще в июле в интервью Sport24 свои участия в проекте подтверждали Оксана Домнина и Роман Костомаров. Эти фигуристы — давние друзья Авербуха, которые не пропускают крупных проектов продюсера. За счет их уверенного катания и умения взаимодействовать со звездами шоу и удается держать высокий уровень.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не стал скрывать, что именно он будет ведущим нового сезона, о чем спортсмен сообщил у себя в инстаграме. Также фигурист отметил, что надеется, что состав ведущих будет таким же, как в прошлом сезоне, когда он работал в паре с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Об этом Ягудин написал в сторис, отвечая на вопросы подписчиков.
Константин Лесик