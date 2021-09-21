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11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко показал тренировку сына со сломанной рукой

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о состоянии здоровья сына Александра, получившего перелом руки. Спортсмен опубликовал видео на странице в Instagram.

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Плющенко показал тренировку сына со сломанной рукой. На видео восьмилетний Александр совершает несколько одинарных прыжков. Плющенко сообщил, что, несмотря на травму, было принято решение о проведении занятий в легком режиме. Спортсмен пояснил, что это сделано, чтобы сын не потерял форму. «Мужик!» — написал двукратный олимпийский чемпион.

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О том, что Плющенко-младший получил перелом руки, стало известно 19 сентября. Александр травмировался, когда играл в футбол. У фигуриста был диагностирован перелом лучевой кости. Комментируя произошедшее, спортсмен сообщил, что врачи разрешили ему тренироваться.

Плющенко-младший известен в сети как Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу. У спортсмена также есть рекламные контракты. 13 июня сообщалось, что Александр Плющенко стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram. На данный момент на его аккаунт подписаны 1,3 миллиона человек.

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