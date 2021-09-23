«У меня появился азарт» В группе Тутберидзе — новая звезда. Как российская юниорка бьет мировые рекорды

На первом в текущем сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров с двумя мировыми рекордами победила россиянка Софья Акатьева. Ей 14 лет, она занимается в группе Этери Тутберидзе и имеет в арсенале три сложнейших многооборотных прыжка. По сумме баллов она не только сильно превосходит ровесниц, но и вполне может конкурировать со взрослыми. На национальном уровне Акатьевой уже покорились главные юниорские турниры, и теперь у нее есть все шансы стать лучшей в мире. «Лента.ру» — о новой звезде из группы Тутберидзе и ее олимпийских перспективах.

«Было интересно, получится ли у меня»

Акатьева начала заниматься фигурным катанием в четыре года — заинтересовалась, увидев Олимпийские игры в Ванкувере. «Я помню, что когда пришла на каток первый раз, сразу встала на лед и поехала. Лед был огромным, как мне тогда казалось, но очень красивым, прямо ослепительным. Больше я уходить оттуда не хотела», — объясняла спортсменка и добавляла, что это была любовь с первого взгляда.

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Софья никогда не тренировалась нигде, кроме «Хрустального». Она тот редкий пример фигуристки, которая с самого начала была где-то рядом с группой Тутберидзе. Первые несколько лет Софья провела под крылом Юлии Красинской и Оксаны Булычевой, занимаясь на том же катке, что Евгения Медведева и Алина Загитова. А в 2017-м была и сама принята в сильнейший коллектив страны.

Компанию десятилетней Софье на льду уже тогда, кроме триумфаторов Пхенчхана, составляли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная — трио, которое спустя сезон после Олимпиады разыгрывало все мировые награды исключительно между собой. Они были ближе Акатьевой по возрасту и учили сложнейшие элементы у нее на глазах. Юная фигуристка наверняка была свидетелем и первого тройного акселя, и первого четверного.

Понятно, что не попытаться самой зайти на них со временем было просто невозможно. В интервью ТАСС Софья подтверждала: «Смотрела на Трусову и Щербакову и мечтала попробовать какой-нибудь четверной. Конечно, хотелось быть похожей на них. Было интересно, получится ли у меня. Очень хотелось почувствовать это чувство полета в прыжке. Работа с такими известными спортсменами на одном катке добавляет стимула развиваться».

«Ледниковый период» и первый четверной

В декабре 2018-го стало понятно, что лучше всех тройных Акатьевой удается тулуп. Тогда она сама попросила тренеров попробовать скрутить четыре оборота. Ей позволили сделать это на «удочке» (тренажер, который прикрепляется к фигуристу ремнями в районе груди и позволяет страховать его при изучении многооборотных элементов — прим. «Ленты.ру») и в какой-то момент выяснилось, что поддерживать фигуристку уже не обязательно.

12-летней Софье разрешили самостоятельные попытки, и в марте она впервые чисто приземлила этот прыжок. Практически параллельно с тулупом спортсменка освоила и тройной аксель — начала тренировать в январе 2019-го, а в апреле впервые выехала с него.

После тулупа подумала: «Ну, четверной уже получился. Тройной аксель, наверное, не сложнее». И пошла Софья Акатьева российская фигуристка

Два прыжка ультра-си в 12 лет — это не рекорд. Другая ученица Тутберидзе, а ныне Евгения Плющенко — Вероника Жилина — прыгнула первый квад еще раньше, вскоре добавив к нему и аксель. И Софья Самоделкина, которая тренируется в ЦСКА у Сергея Давыдова, выучила два четверных примерно в том же возрасте. Однако явление это все равно не то что редкое — почти уникальное.

Кстати, в 2018 году Акатьева принимала участие в проекте Первого канала «Ледниковый период» и дошла до финала. Попробовать себя в шоу спортсменке, по ее словам, посоветовала Тутберидзе. А в 2019-м Софья стала лауреатом премии Talented Kids Awards-2019 в номинации «Спортсменка года» по версии журнала Babyer Magazine. Награду она получила из рук олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

«Новая звезда зажглась»

Конкуренция у юниорок в России ничуть не слабее, чем у взрослых. При этом Акатьева выделяется, несмотря на достижения соперниц. Первое и главное, чем она берет, — стабильность. Второе, не менее важное, — владение коньком. Еще одно — харизма и крайне осмысленное катание, умение передать образ.

В сезоне-2020/2021 Акатьева соперничала в первую очередь с Самоделкиной. Жилина в межсезонье ушла из группы Тутберидзе в академию Плющенко, и ей требовалось время на то, чтобы освоиться и собрать весь контент. Чистые прокаты не удавались спортсменке долгое время. Остальные же — Елизавета Осокина, Аделия Петросян, Елизавета Берестовская, Софья Муравьева — в присутствии Акатьевой и Самоделкиной вели борьбу только за бронзу.

Основными стартами для юниорок были этапы и финал Кубка России, а также национальное первенство. Акатьева приняла участие в первом и четвертом этапах, проходивших в Сызрани и Казани. На обоих она победила, причем с вполне себе взрослой суммой — более 230 баллов. Для сравнения: второй этап в Москве выиграла Берестовская, набрав за две программы 202 балла. А Косторная, победившая в финале взрослого Гран-при в сезоне-2019/2020 с мировым рекордом по сумме, получила 247. Говорить, что 16−17 баллов в фигурном катании — пропасть, неправильно. Это, по сути, цена одного каскада, который начинается с четверного.

Новая звезда зажглась! Если бы не возрастные ограничения, я бы еще поспорил, кто выиграл бы Олимпиаду в Пекине, если ее, скажем, перенесли бы на два года Александр Жулин тренер по фигурному катанию

Заочно Акатьева проиграла-таки Самоделкиной, которая на заключительном этапе в Москве получила большую сумму, однако в финале турнира взяла свое. Она чисто исполнила два четверных тулупа и тройной аксель и превзошла соперницу, в арсенале которой было два четверных сальхова. При этом месяцем ранее на первенстве страны среди юниоров ученица Тутберидзе тоже победила — тогда она обошла Петросян и Муравьеву, а Самоделкина и вовсе осталась без медали. Таким образом, за целый сезон Акатьева не проиграла ни одного турнира.

«Нет ощущения, что это для меня очень сложно»

До нынешней осени Акатьева не принимала участия в международных турнирах. В июле 2020-го такие соревнования на целый сезон отменили из-за пандемии коронавируса. Теперь же стартовала серия Гран-при, и первый этап принял Красноярск. Кроме Акатьевой отправились туда еще четыре россиянки: Софья Самоделкина, Елизавета Берестовская, Анастасия Зинина и Елизавета Куликова. Было очевидно, что российские фигуристки разделят медали. Среди иностранок ни одна соперница звезд с неба не хватает.

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Утром перед прокатами фигуристки впечатляли публику элементами ультра-си, так что сказать наперед, что Акатьева на голову выше остальных, было нельзя. Чего стоил четверной риттбергер от Самоделкиной — прыжок, который ни разу не исполнялся девушками на официальных стартах! Но то тренировка. Здесь впору вернуться к разговорам о стабильности, которой Акатьевой не занимать. В этом смысле она пока превосходит всех учениц тренера, в том числе Трусову и Щербакову.

В короткой программе, которую ученица Тутберидзе катает под музыку итальянского пианиста Эцио Боссо, она безошибочно сделала каскад тройной аксель — двойной тулуп с руками наверх, одиночный двойной аксель и тройной флип. Вкупе с неплохими компонентами это позволило ей сразу вырваться в лидеры. Самоделкина, которая могла конкурировать с Акатьевой по части прыжков, упала с акселя и осталась без каскада. В тот самый момент судьба золота была решена.

В произвольной в образе Мулан (эту постановку тренерский штаб решил оставить с прошлого сезона) Акатьева уверенно исполнила тройной аксель, каскад из четверного и тройного тулупов и четверной сальхов (правда, с касанием льда). Это гарантировало ей победу, причем с двумя мировыми рекордами: за произвольную программу она получила 157,19 балла, а в сумме — 233,08. Второе место заняла Зинина, справившаяся с одним четверным, а Самоделкина, которой удалось-таки реабилитироваться за короткую, стала третьей.

После выхода со льда чемпионка-рекордсменка заявила, что привыкла к такому объему ультра-си и ей хочется прыгать и прыгать. «На тренировках я делала много связок, много попыток. И уже нет такого ощущения, что катать с такими прыжками — что-то новое для меня, прямо очень-очень сложное. Скорее у меня появляется азарт, особенно когда все получается», — делилась впечатлениями Софья.

«Я не могу провлять слабость»

Почему-то уже сейчас репутация у Акатьевой в прессе неоднозначная. Кроме восхищенных статей писали, например, что она ведет себя так, будто «знает себе цену, полностью осознает, на что она способна, и понимает, как много ей это даст в будущем, считает, что публика уже ее по умолчанию, и играет на публику». Не то что такая характеристика может всерьез обидеть, но и лестного для 14-летней спортсменки, пока не имевшей возможности добиться больших побед, здесь как будто мало.

Однако по немногочисленным интервью видно, что Акатьева — типичная ученица группы Тутберидзе. Скромная, спокойная и да — не привыкшая в себе сомневаться, но лишь в хорошем смысле. Воспитанники «Хрустального» обычно не разбрасываются словами, ведь их учат доказывать делом. Разве что о планах, хотя бы осторожно, там говорить никогда не воспрещалось.

Фигурное катание — это моя жизнь, и все, что сейчас у меня есть, связано с ним. Да, работать много часов на тренировках на высоком уровне каждый день — это непросто. Это очень ответственно. Но это борьба со своими страхами и желаниями — например, поесть, поспать и просто ничего не делать. Но я не могу проявлять слабость и предать свою мечту. Софья Акатьева российская фигуристка

То, что Акатьева сейчас показывает высочайший уровень, кажется предсказуемым, если оглянуться на ее прошлые достижения. Замечать ее стали не в один миг, но теперь овации звучат куда громче, тем более что вышли во взрослые и Камила Валиева, и Майя Хромых, и Алиса Лью. Да, на сегодня Акатьева — сильнейшая юниорка мира. Это показывает не столько единственный состоявшийся старт, по которому как раз не стоило бы судить, сколько технический набор и крепкие нервы. Второе — самое важное, ведь побеждает не тот, кто заходит на условные пять квадов и падает со всех, а тот, кто чисто делает два. К тому же Акатьева, судя по всему, планирует прибавлять: на тренировках она вроде бы уже пробовала все существующие четверные.

До выхода на взрослый уровень еще далеко. Впереди и много месяцев тренировок, которые важно провести без травм, и непредсказуемое взросление. В юниорах Акатьевой кататься еще два неполных сезона, и прямо сейчас рассуждать, насколько высоки ее шансы на золото Игр 2026 года в Милане, неуместно. Слишком уж быстро все меняется в этом спорте и слишком уж высока конкуренция. Однако Софья мечту об олимпийской медали не скрывает, и основания хотя бы задумываться об этом у нее действительно есть.