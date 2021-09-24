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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

«Мучения» сына Плющенко вызвали вопросы у фанатов

Пользователи сети остались недовольны тренировками сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра. Комментарии доступны в Instagram спортсмена.

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Вопросы у фанатов вызвало появление мальчика в гипсе на льду. Часть болельщиков поддержала Плющенко-старшего, посчитав, что только так он сможет вырастить чемпиона. Однако часть юзеров призвала органы опеки присмотреться к методам воспитания ребенка, раскритиковав их и назвав жестокими.

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«Зачем такие мучения ребенку? Ему нечего есть или лед растает, пока он в гипсе?», «Берегите дитя! Почему так жестоко?», «Я за безопасность детей, каким бы смелым он не был», «Для чего? Это опасно и больно», — задавались вопросами пользователи.

Информация о переломе у Плющенко-младшего появилась 19 сентября. Александр травмировался, когда играл в футбол. У фигуриста был диагностирован перелом лучевой кости. Комментируя произошедшее, спортсмен сообщил, что врачи разрешили ему тренироваться.

Плющенко-младший известен в сети как Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу. У спортсмена также есть рекламные контракты.

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