Кондратюк завоевал для России третью квоту в мужском катании на Олимпиаду в Пекине

После проката произвольной программы он занял промежуточное первое место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, после него выступят еще четверо фигуристов. Таким образом, Кондратюк не опустится ниже пятого места и, следовательно, он обеспечил себе место в топ-7, необходимое для подтверждения квоты для сборной России.