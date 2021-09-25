Загитова вспомнила первую встречу с Тутберидзе: «Боялась подойти»

«Я очень хотела попасть в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе. Помню нашу первую с ней встречу, еще до просмотра. Увидела ее в Йошкар-Оле, но боялась подойти и попросить автограф. Удерживал печальный опыт: кумир моего детства однажды отказался поставить свою подпись. Не буду говорить кто, но я тогда ужасно расстроилась.



Вдруг Этери Георгиевна поступила бы так же? Мне было очень важно, чтобы она ответила на мое “здравствуйте”. И она это сделала! И сфотографировалась со мной.



Я очень хотела к ней в группу и сильно нервничала, когда приехала в “Хрустальный”. Важно было ей понравится. И меня взяли!» — рассказала Загитова.