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09:49 (мск), источник: Sport24

Медведева и Загитова на концерте в Кремле: звездные фигуристки избегали друг друга, Газманов поцеловал руку Жене

Как прошел юбилей «Самбо-70».

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Источник: РИА "Новости"

Алина Загитова и Евгения Медведева — термоядерная смесь. Пусть фигуристки долго не выступали на соревнованиях, но к их действиям все равно приковано внимание тысяч болельщиков. А если они где-то появляются вместе… Вы же помните, что было на «колючей» пресс-конференции с участием фигуристок на Кубке Первого канала.

Очередная очная встреча была запланировала в рамках юбилейного вечера «Самбо-70» в Кремле, где, как говорил глава спортивной школы Ренат Лайшев, Алина и Женя должны были быть ведущими.

Но информация оказалась не совсем точной. А вернее — точной наполовину: Женя вела мероприятие не с Алиной, а с ринг-анонсером Александром Белым.

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Самое интересное началось еще в холле Кремлевского дворца. Помимо большой фотозоны, фуршета и других активностей, там презентовали книгу с биографиями, интервью и фотографиями всех известных учеников школы Самбо-70. В издании более 700 страниц и 2 тысяч иллюстраций.

«По знакам чуть-чуть не дотянули до “Войны и мира”», — шутит девушка на стойке с книгами.

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Тренеры и фигуристы «Хрустального» получили по страничке или ее половине. Этери Тутберидзе рассказывает о пережитом теракте, Алина Загитова — о первой встрече с Тутберидзе (было страшно), а Евгения Медведева — о том, как сложно принимать поражения.

Книга — эксклюзив, купить ее нельзя. Экземпляры вручали только тем, о ком в ней написано. Из действующих фигуристок «Хрустального» издание смогут получить Загитова, Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева. Майи Хромых в книжку не попала. Вероятно, это связано с тем, что эта спортсменка пока не блистала на международном уровне (по сравнению с коллегами по группе).

Источник: Sport24
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Для удобства все фото страниц книги с фигуристками и тренерами «Хрустального» в максимальном качестве можно загрузить по этой ссылке.

Сам концерт напоминал смесь съезда КПСС, военного парада, детского утренника и студенческой весны с большим количеством патриотических песен, знамен, пафосных слов и отсылок к первым лицам. Словом «торжественный» здесь можно описать почти все. Вся серьезность мероприятия говорила, что школа действительно прошла полувековой рубеж.

«Хочу от всех нас поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина, который не раз был в школе “Самбо-70” и сказал о том, что эта школа сегодня — бренд, с которого нужно брать пример. И давал советы всем губернаторам страны, чтобы создавать такие же школы. Это для нас очень дорогого стоит», — сказал Лайшев во вступительной речи.

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Загитова расположилась в первом ряду зрительного зала между своим отцом и гимнасткой, чемпионкой Токио-2020 Викторией Листуновой. Алина сидела у того края сцены, где работала Медведева, так что фигуристок разделяло примерно 10 метров.

И немного об удивительных перемещениях в пространстве. Загитова смогла за один день посетить два крупных мероприятия в разных городах: утром — принять участие во Всемирном конгрессе татар в Казани, а в вечером появиться в Кремле. Если бы не один и тот же бирюзовый пиджак, то закрались бы мысли о двойнике олимпийской чемпионки (шутка).

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Всем участникам юбилея дарили специальные медали. Ведущие объявляли спортсменов по очереди. И Загитову на сцену вызвал именно Белый, а не Женя. Специально это было подстроено или нет — сказать невозможно, но красивых кадров мы лишились.

Затем Женя сама встала в ряд прославленных атлетов. Но для этого ей надо было пройти мимо Алины. Медведева сначала немного приостановилась рядом с Загитовой, заставив ту «побегать» глазами и отвести взгляд в сторону. В итоге какого-либо контакта между фигуристками не случилось, и Евгения продолжила свой путь.

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Вторая часть мероприятия превратилась в настоящий концерт звезд эстрады разных лет — ВИА «Самоцветы», Полина Гагарина, Олег Газманов. Кстати, Газманову медаль вручала Медведева, за что певец наградил фигуристку поцелуем руки.

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Бурные обсуждения мероприятия в соцсетях говорят о том, что противостояние фанатов фигуристок еще живо. Да и настоящее их отношение друг к другу понять сложно. Новый эпизод популярного сериала «Загимед» выйдет уже 25 сентября. Это будет шоу «Влюбленные в фигурное катание», где Алина и Женя выступят с показательными номерами. А 28 числа фигуристки встретятся на съемках проекта «Ледниковый период», где, по неофициальной информации, Медведева будет кататься в паре с тиктокером Даней Милохиными, а Загитова второй год подряд окажется в роли ведущей. Вы ведь тоже хотите посмотреть, как Алина будет брать интервью у Жени?

Константин Лесик

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