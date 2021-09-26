Премьера Медведевой с колесом на льду и в балетной пачке: это неизданная программа, которую Женя развалила год назад

Это постановка с необычной историей — она задумывалась как прошлогодняя произвольная, но ее (почти) никто не видел.

На шоу Медведева зажгла. Ее номер выделялся на фоне остальных — по оригинальности с ней мог бы посоперничать, пожалуй, только испанская звезда Хавьер Фернандес.

Премьеру Евгении ждали почти весь концерт, хотя уже на тренировке было понятно, что она выступит с «Алегрией». Это постановка популярного хореографа Ше-Линн Бурн. Канадка славится интересными находками и необычными решениями.

В качестве музыкального сопровождения выбрали музыку из шоу Цирка дю Солей Alegria — одной из самых известных цирковых программ в мире. Название пошло от испанского «торжество».

Евгения вышла в темно-фиолетовом наряде: платье в стиле барокко щедро украшено золотом и стразами. Акцентов много, но главный, конечно, на юбке в виде многослойной балетной пачки. На спине — зеленый декор, напоминающий то ли стебли, то ли шипы. Похожий и на шее.

Длинные рукава переходят в черные перчатки. А на голове у фигуристки — золотая диадема.

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Образ получился оригинальным — такой Медведеву мы точно не видели. Акцентный макияж с вишневыми губами тоже часть имиджа.

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В прокате Женя исполнила два прыжка — тройные сальховы. Любимый элемент оба раза получился идеальным. Впрочем, главный трюк Медведева оставила на концовку — колесо на льду в этот раз прошло без сбоев.

Хоть это и большая премьера, болельщики уже видели «Алегрию». Год назад на контрольных прокатах Евгения завалила программу.

Специалисты считали эту произвольную многообещающей, вот только сделать какие-то выводы по выступлению было почти невозможно. Медведева исполнила всего 4 прыжковых элемента из 7. Не получилось и колесо. Из-за него фигуристка расстраивалась больше всего — оригинальный ход превратился в неуклюжее движение: Женя присела на колено и состроила гримасу.

Эту программу ставили еще у Брайана Орсера (а у Этери Тутберидзе, видимо, довели до ума). Оба номера Евгении на шоу в Москве были из канадского периода — она выступила еще и с «Мемуарами гейши».

Сентябрь — время дебютов для Медведевой: впервые вела концерт — масштабный юбилей школы «Самбо-70», а скоро выступит в «Ледниковом периоде» (в качестве участницы, ведущей уже была), там в пару с ней, возможно, встанет тиктокер Даня Милохин.