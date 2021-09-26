Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Осасуна
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Салернитана
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Болонья
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Штутгарт
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
18:00
Клермон Фут
Монако
Футбол. Зарубежный
18:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
10:42 (мск), источник: Sports.Ru

Премьера Медведевой с колесом на льду и в балетной пачке: это неизданная программа, которую Женя развалила год назад

Евгения Медведева представила новую программу на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. У Жени яркий образ: фиолетовое платье, балетная пачка и золотая диадема.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Это постановка с необычной историей — она задумывалась как прошлогодняя произвольная, но ее (почти) никто не видел.

На шоу Медведева зажгла. Ее номер выделялся на фоне остальных — по оригинальности с ней мог бы посоперничать, пожалуй, только испанская звезда Хавьер Фернандес.

Премьеру Евгении ждали почти весь концерт, хотя уже на тренировке было понятно, что она выступит с «Алегрией». Это постановка популярного хореографа Ше-Линн Бурн. Канадка славится интересными находками и необычными решениями.

В качестве музыкального сопровождения выбрали музыку из шоу Цирка дю Солей Alegria — одной из самых известных цирковых программ в мире. Название пошло от испанского «торжество».

Источник: РИА "Новости"

Евгения вышла в темно-фиолетовом наряде: платье в стиле барокко щедро украшено золотом и стразами. Акцентов много, но главный, конечно, на юбке в виде многослойной балетной пачки. На спине — зеленый декор, напоминающий то ли стебли, то ли шипы. Похожий и на шее.

Длинные рукава переходят в черные перчатки. А на голове у фигуристки — золотая диадема.

Во время загрузки произошла ошибка.

Образ получился оригинальным — такой Медведеву мы точно не видели. Акцентный макияж с вишневыми губами тоже часть имиджа.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

В прокате Женя исполнила два прыжка — тройные сальховы. Любимый элемент оба раза получился идеальным. Впрочем, главный трюк Медведева оставила на концовку — колесо на льду в этот раз прошло без сбоев.

Хоть это и большая премьера, болельщики уже видели «Алегрию». Год назад на контрольных прокатах Евгения завалила программу.

Специалисты считали эту произвольную многообещающей, вот только сделать какие-то выводы по выступлению было почти невозможно. Медведева исполнила всего 4 прыжковых элемента из 7. Не получилось и колесо. Из-за него фигуристка расстраивалась больше всего — оригинальный ход превратился в неуклюжее движение: Женя присела на колено и состроила гримасу.

Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"

Эту программу ставили еще у Брайана Орсера (а у Этери Тутберидзе, видимо, довели до ума). Оба номера Евгении на шоу в Москве были из канадского периода — она выступила еще и с «Мемуарами гейши».

Сентябрь — время дебютов для Медведевой: впервые вела концерт — масштабный юбилей школы «Самбо-70», а скоро выступит в «Ледниковом периоде» (в качестве участницы, ведущей уже была), там в пару с ней, возможно, встанет тиктокер Даня Милохин.

Мария Селенкова

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира
Шевченко защитила пояс UFC, эффектно нокаутировав американку
«Украина возвращает свое». Зеленский поздравил Усика с победой
Бой за титул чемпиона UFC с участием Петра Яна отменен
«Динамо» принимает «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
Менеджер Яна призвал UFC лишить Стерлинга чемпионского титула
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь