Бойкова и Козловский — о новых программах, работе с балеринами и чизкейках

— Есть ли какие-то особые ощущения от начала олимпийского сезона?
Д. К.: Пока сложно об этом говорить, сезон толком и не начался. Контрольные прокаты — это ведь даже не соревнования. В принципе, подготовка идет так же, как и в предыдущие сезоны. Мы всегда ответственно относились к тренировкам и выступлениям. Может быть, новые ощущения придут по ходу сезона.
А. Б.: Пока мы просто работаем, чтобы набрать хорошую форму.
— Новые программы были поставлены очень быстро.
Д. К.: Это только со стороны кажется, что все было быстро и легко. Мы очень долго работали над короткой программой. Да, произвольную мы начинали ставить еще прошлым летом, но в силу специфики коронавирусного сезона решили оставить для выступлений на соревнованиях старую, про Джеймса Бонда и его девушку. Какой-то каркас для нынешней произвольной был изначально, но мы продолжаем совершенствовать постановку даже по ходу сезона.
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— Короткая программа на музыку Петра Ильича Чайковского на музыку к «Лебединому озеру» — это прелюдия к его «Первому концерту», который сейчас заменил для российских олимпийцев национальный гимн?
А. Б.: Об этом мы не думаем. Классика нам нравилась всегда, а в олимпийском сезоне это беспроигрышный вариант. Нам музыка Чайковского очень подходит.
— Для произвольной программы выбрана мелодия «Малагуэньи». Доводилось бывать в Малаге, где она родилась, чтобы почувствовать дух Андалусии?
Д. К.: Пока еще ни разу не был в Испании.
А. Б.: И я, к сожалению, тоже. Дух Андалусии мы почувствовали, когда смотрели программу Хавьера Фернандеса. Постараемся и в нашей программе его передать.
Д. К.: Мы с Александрой впитывали информацию из разных источников. Смотрели видео с исполнением испанских танцев и так далее. Нам требовалось почувствовать эти образы. Проникнуться ими.
А. Б.: Мы много работаем над хореографическим материалом. На наши тренировки приходят балерины и танцовщики из лучших петербургских театров.
— Много ли вариантов «Лебединого озера» посмотрели?
А. Б.: C этим в Санкт-Петербурге, где работают прекрасные балетные труппы, проблем нет. И над воплощением классических образов много работаем с помощью мастеров из Мариинского и Михайловского театров.
— В олимпийском сезоне общефизической подготовке уделили повышенное внимание?
Д. К.: Над физической формой нужно работать весь сезон. Задача фигуристов и тренеров — подойти в наилучшей к главным стартам сезона. У нас есть определенные наработки. Пока можно сказать, что в Сочи провели очень качественный сбор, где заложили хороший фундамент функциональной подготовки.
— Ощущаете себя опытными спортсменами, которые могут регулировать этот процесс?
Д. К.: Определенный опыт, безусловно, накопили. За исключением Олимпийских игр мы выступали на всех значимых турнирах.
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— Много ли замечаний и советов вы получили от специалистов на контрольных прокатах в Челябинске?
Д. К.: Рекомендации специалистов мы услышали и, как уже говорил, работать над совершенствованием своих программ будем весь сезон.
А. Б.: Что-то увидите уже на ближайшем нашем старте на Finlandia Trophy. От старта к старту программы будут меняться. Надеемся, в лучшую сторону.
— Довольны ли вы распределением по этапам Гран-при?
А. Б.: Хорошо, что эти соревнования вообще состоятся. Мы очень рады выступать при зрителях в любой стране.
Д. К.: Конечно, выступать дома, перед своими болельщиками это отдельная история. Всегда получаешь колоссальный заряд эмоций. Только спортсмены высокого класса должны уметь выступать в любой точке мира, в любых климатических и часовых поясах.
— На сегодняшний день существует вероятность, что на Олимпиаде зрителей не будет. С подобным вы уже столкнулись на ЧМ-2021 в Стокгольме, с этим столкнулись наши олимпийцы в Токио. Для выступления в пустынном зале нужен особый настрой?
Д. К.: Фигурное катание — это вид спорта, близкий к искусству. Наши выступления — это маленькие спектакли, и зрители на них — в этом я убежден — должны присутствовать. Они являются неотъемлемой частью зрелища. Только нельзя не считаться с реалиями жизни, и, как уже говорил, спортсмены должны уметь выступать в любых обстоятельствах и концентрироваться на своем выступлении. Если нужно, самим создавать атмосферу присутствия зрителей.
— В этом году Дмитрий получил красный диплом бакалавра. Планируете ли продолжать образование, и каковы успехи Александры на ниве освоения журналистики?
Д. К.: Продолжаю учиться в магистратуре на управленца, но пока не готов ответить на вопрос, где и когда буду применять полученные знания. Все мои мысли сейчас сконцентрированы на фигурном катании.
А. Б.: Я тоже продолжаю учиться, но сейчас на первом месте фигурное катание.
— В одном из интервью Александра в качестве полезного навыка, приобретенного в период самоизоляции, назвала освоение приготовления сырников. Какими-то новыми достижениями в области кулинарии можете похвастаться?
А. Б.: Когда выпадает свободная минута, спешу к плите. Освоила чизкейки.
Д. К.: В общем, Саша готовит все то, что спортсменам противопоказано. Разве что, в праздники можем себе позволить. В общем, есть мотивация сделать так, чтобы в этом сезоне праздников было больше.