Бойкова и Козловский — о новых программах, работе с балеринами и чизкейках

— Есть ли какие-то особые ощущения от начала олимпийского сезона?

Д. К.: Пока сложно об этом говорить, сезон толком и не начался. Контрольные прокаты — это ведь даже не соревнования. В принципе, подготовка идет так же, как и в предыдущие сезоны. Мы всегда ответственно относились к тренировкам и выступлениям. Может быть, новые ощущения придут по ходу сезона.

А. Б.: Пока мы просто работаем, чтобы набрать хорошую форму.

— Новые программы были поставлены очень быстро.

Д. К.: Это только со стороны кажется, что все было быстро и легко. Мы очень долго работали над короткой программой. Да, произвольную мы начинали ставить еще прошлым летом, но в силу специфики коронавирусного сезона решили оставить для выступлений на соревнованиях старую, про Джеймса Бонда и его девушку. Какой-то каркас для нынешней произвольной был изначально, но мы продолжаем совершенствовать постановку даже по ходу сезона.

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— Короткая программа на музыку Петра Ильича Чайковского на музыку к «Лебединому озеру» — это прелюдия к его «Первому концерту», который сейчас заменил для российских олимпийцев национальный гимн?

А. Б.: Об этом мы не думаем. Классика нам нравилась всегда, а в олимпийском сезоне это беспроигрышный вариант. Нам музыка Чайковского очень подходит.

— Для произвольной программы выбрана мелодия «Малагуэньи». Доводилось бывать в Малаге, где она родилась, чтобы почувствовать дух Андалусии?

Д. К.: Пока еще ни разу не был в Испании.

А. Б.: И я, к сожалению, тоже. Дух Андалусии мы почувствовали, когда смотрели программу Хавьера Фернандеса. Постараемся и в нашей программе его передать.

Д. К.: Мы с Александрой впитывали информацию из разных источников. Смотрели видео с исполнением испанских танцев и так далее. Нам требовалось почувствовать эти образы. Проникнуться ими.

А. Б.: Мы много работаем над хореографическим материалом. На наши тренировки приходят балерины и танцовщики из лучших петербургских театров.

— Много ли вариантов «Лебединого озера» посмотрели?

А. Б.: C этим в Санкт-Петербурге, где работают прекрасные балетные труппы, проблем нет. И над воплощением классических образов много работаем с помощью мастеров из Мариинского и Михайловского театров.

— В олимпийском сезоне общефизической подготовке уделили повышенное внимание?

Д. К.: Над физической формой нужно работать весь сезон. Задача фигуристов и тренеров — подойти в наилучшей к главным стартам сезона. У нас есть определенные наработки. Пока можно сказать, что в Сочи провели очень качественный сбор, где заложили хороший фундамент функциональной подготовки.

— Ощущаете себя опытными спортсменами, которые могут регулировать этот процесс?

Д. К.: Определенный опыт, безусловно, накопили. За исключением Олимпийских игр мы выступали на всех значимых турнирах.

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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRrZXw8JyOh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @aleksandraboikova</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Много ли замечаний и советов вы получили от специалистов на контрольных прокатах в Челябинске?

Д. К.: Рекомендации специалистов мы услышали и, как уже говорил, работать над совершенствованием своих программ будем весь сезон.

А. Б.: Что-то увидите уже на ближайшем нашем старте на Finlandia Trophy. От старта к старту программы будут меняться. Надеемся, в лучшую сторону.

— Довольны ли вы распределением по этапам Гран-при?

А. Б.: Хорошо, что эти соревнования вообще состоятся. Мы очень рады выступать при зрителях в любой стране.

Д. К.: Конечно, выступать дома, перед своими болельщиками это отдельная история. Всегда получаешь колоссальный заряд эмоций. Только спортсмены высокого класса должны уметь выступать в любой точке мира, в любых климатических и часовых поясах.

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— На сегодняшний день существует вероятность, что на Олимпиаде зрителей не будет. С подобным вы уже столкнулись на ЧМ-2021 в Стокгольме, с этим столкнулись наши олимпийцы в Токио. Для выступления в пустынном зале нужен особый настрой?

Д. К.: Фигурное катание — это вид спорта, близкий к искусству. Наши выступления — это маленькие спектакли, и зрители на них — в этом я убежден — должны присутствовать. Они являются неотъемлемой частью зрелища. Только нельзя не считаться с реалиями жизни, и, как уже говорил, спортсмены должны уметь выступать в любых обстоятельствах и концентрироваться на своем выступлении. Если нужно, самим создавать атмосферу присутствия зрителей.

— В этом году Дмитрий получил красный диплом бакалавра. Планируете ли продолжать образование, и каковы успехи Александры на ниве освоения журналистики?

Д. К.: Продолжаю учиться в магистратуре на управленца, но пока не готов ответить на вопрос, где и когда буду применять полученные знания. Все мои мысли сейчас сконцентрированы на фигурном катании.

А. Б.: Я тоже продолжаю учиться, но сейчас на первом месте фигурное катание.

— В одном из интервью Александра в качестве полезного навыка, приобретенного в период самоизоляции, назвала освоение приготовления сырников. Какими-то новыми достижениями в области кулинарии можете похвастаться?

А. Б.: Когда выпадает свободная минута, спешу к плите. Освоила чизкейки.