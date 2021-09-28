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10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авербух рассказал, есть ли конфликт между Загитовой и Медведевой

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал отношения между фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено, что Медведева станет участницей нового сезона «Ледникового периода» и будет выступать в паре с Даней Милохиным. Загитова вновь будет ведущей телепроекта вместе с Алексеем Ягудиным.

«Конфликта между Медведевой и Загитовой нет. У каждой будет своя роль в “Ледниковом периоде”. Очень благодарен Жене, которая встанет в пару. Для нее это будет новый опыт. Алина заметно выросла в профессиональном плане за прошлый сезон», — приводит слова Авербуха Первый канал.

Первая серия нового сезона «Ледникового периода» выйдет в эфир 2 октября.

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