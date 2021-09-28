Авербух рассказал, есть ли конфликт между Загитовой и Медведевой

Ранее было объявлено, что Медведева станет участницей нового сезона «Ледникового периода» и будет выступать в паре с Даней Милохиным. Загитова вновь будет ведущей телепроекта вместе с Алексеем Ягудиным.

«Конфликта между Медведевой и Загитовой нет. У каждой будет своя роль в “Ледниковом периоде”. Очень благодарен Жене, которая встанет в пару. Для нее это будет новый опыт. Алина заметно выросла в профессиональном плане за прошлый сезон», — приводит слова Авербуха Первый канал.