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11:03 (мск), источник: Sport24

Фигуристка Константинова рассказала, как у нее забрали платья из-за смены города

Российская фигуристка Станислава Константинова, которая в этом году начала сотрудничество с тренером Викторией Буцаевой, в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику, рассказала, почему на шоу «Влюбленные в фигурное катание» она выступала в платьях чемпионки Универсиады-2019 Бетины Поповой.

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Источник: Sport24

Российская фигуристка Станислава Константинова, которая в этом году начала сотрудничество с тренером Викторией Буцаевой, в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Константину Лесику, рассказала, почему на шоу «Влюбленные в фигурное катание» она выступала в платьях чемпионки Универсиады-2019 Бетины Поповой.

Ранее Станислава выступала за Санкт-Петербург, а теперь представляет Москву.

— Стася, ты в инстаграме написала, что петербургская федерация забрала твои платья.

— Ответила на комментарий, да. Потому что все писали: «Ой, у тебя же будет красивое платье»! Сначала хотела просто сказать, что наряд будет другой. Но все бы сто процентов начали говорить: «Она, наверное, в него не влезла!»; «Она его продала!» (смеется). Поэтому и рассказала. На самом деле просто есть такая практика в бюджетных школах: если тебе за счет их средств шьют костюмы, то ты их потом возвращаешь обратно. Как реквизит.

— А в каких платьях ты тогда выступала на шоу?

— Мне их дала Бетина Попова. Я ей за это очень сильно благодарна. Для меня это ценно.

— То есть ситуация с возвращением платьев — нормальное явление?

— Думаю, что да. Ты ведь меняешь школу. Но все равно платья — это память, ты к ним прирастаешь как к медалям.

— Медали-то пока не забирают?

— А у меня их нет, ха-ха-ха. Шутка!

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