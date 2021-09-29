Медведева поддержала Милохина после падения на «Ледниковом периоде»: «Все получится! Верю в тебя»

Пара во время выступления неудачно выполнила поддержку: Милохин не смог удержать Медведеву и оба упали. Никто из участников серьезных травм не получил.

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами все хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, все получится! Верю в тебя» — написала Медведева в сторис инстаграма.