Медведева поддержала Милохина после падения на «Ледниковом периоде»: «Все получится! Верю в тебя»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала тиктокера Даню Милохина после падения на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период».
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала тиктокера Даню Милохина после падения на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период».
Пара во время выступления неудачно выполнила поддержку: Милохин не смог удержать Медведеву и оба упали. Никто из участников серьезных травм не получил.
«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами все хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, все получится! Верю в тебя» — написала Медведева в сторис инстаграма.
Премьера нового сезона «Ледникового периода», ведущей которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, состоится на Первом канале 2 октября.