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11:23 (мск), источник: Sport24

Медведева поддержала Милохина после падения на «Ледниковом периоде»: «Все получится! Верю в тебя»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала тиктокера Даню Милохина после падения на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период».

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Источник: Sport24

Пара во время выступления неудачно выполнила поддержку: Милохин не смог удержать Медведеву и оба упали. Никто из участников серьезных травм не получил.

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами все хорошо и мы работаем дальше. Даня Милохин, все получится! Верю в тебя» — написала Медведева в сторис инстаграма.

Премьера нового сезона «Ледникового периода», ведущей которого является олимпийская чемпионка Алина Загитова, состоится на Первом канале 2 октября.

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