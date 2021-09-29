Загитова и Медведева на одном льду. Что из этого выйдет?

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В Москве наступила золотая подмораживающая осень, а это значит, что скоро день, когда фигурнокатательная общественность будет сильно беситься. Этот день — старт «Ледникового периода». Тогда-то и оказывается, что фигурное катание для миллионов — это не то, включит ли все-таки Самарин в свою программу четверной флип или ограничится лутцем и даже, страшно сказать, — не пять четверных Трусовой. Все это, в лучшем случае, опция для щелкающей по пульту домохозяйки, которая что-то слышала про наших всепобеждающих девочек. А для нефанатского большинства Роман Костомаров, актеры кино и Татьяна Анатольевна Тарасова ближе настолько, насколько ближе российский рыночный сыр относительно пармезана. Старые добрые лица, как мило.

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Мило-хин — теперь у этого слова появился новый слог. Тиктокер вместе с Евгенией Медведевой стал главным поставщиком новостей после первых съемок. 28 сентября, во вторник начался новый сезон съемок шоу. И первый же день вернул нас года на три назад, в эпоху разборок поклонников (подчеркну, поклонников) Загитовой и Медведевой. Вся последняя неделя шла под знаком эксгумации тела этого противостояния. Сначала горючего добавил руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев. Вообще, он любит велеречивые обороты, Габдулла Тукай закачается. А тут рубанул с плеча — у Загитовой плохая дикция, а у Медведевой лучше, потому что она «московская девочка».

Утром перед съемками из фейсбучной норы показался «Железный Лис» Алексей Железняков. И призвал прекратить войну, но так, что не повоевать их поклонникам прямо в ветке под призывом было решительно невозможно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUWut-1oJIk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUWut-1oJIk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUWut-1oJIk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Железняков Алексей (@jelezo81)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За Медведеву и двор стреляют в упор

И вот они встретились во вторник. Загитова второй сезон подряд ведет шоу, а Медведева в нем выступает. В роли партнерши известного тиктокера Дани Милохина. В этот раз «Ледниковый» не скупится на эксперименты и решил двинуться дальше в молодежную аудиторию. И кажется, расчет уже удается — только за вчера на страницу Евгении в Instagram подписалось почти 5 тысяч человек (обычно человек 200).

Другое дело, что самого Милохина ярые поклонники Медведевой теперь ненавидят. Он уронил двукратную чемпионку мира с поддержки, которую ребята спокойно делали на тренировках. Обошлось без серьезных травм, но Милохину сразу же пригрозила летальной травмой Татьяна Анатольевна: «Не роняй! Убьем». Дмитрий Хрусталев тоже был жесток в формулировках: «Причиной падения стало твое раздолбайство».

Милохин уронил Медведеву. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II | Источник: Спорт-Экспресс

Короче, на парня сразу надавили. А в соцсетях чуть ли не запретить кататься с Женей хотят. Армия поклонников у нее такая, что стреляют сразу в упор. Хотя номер, в котором ребята играли самих себя, получился весьма динамичным и для премьеры запоминающимся. Лиха беда начало.

Интервью Загитовой у Медведевой и шутки Ягудина

А затем было историческое событие — Загитова брала интервью у Медведевой. Объявила она ее в конце, кстати, как «опытную в победах». Так что организаторы не стали идти на поводу у конъюнктуры и отнеслись к соперницам по Пхенчхану как к двум равноценным звездам. Правда, было волнительно. Сначала Алина, глядя на Женю, все-таки перепутала слова и, задавая вопрос об ощущениях от парного катания, сказала, что теперь Медведевой «надо думать не только за него, но и за себя». Но со второго дубля все прошло нормально. Рабочие моменты. Может, пообщавшись несколько выпусков, Загитова и Медведева станут закадычными друзьями и совместный подкаст откроют? Назовут «Московская дикция», например.

Алина Загитова (справа) берет интервью у Медведевой и Милохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II | Источник: Спорт-Экспресс

Лайшеву возвращал его высказывание и соведущий Загитовой Алексей Ягудин, который просил режиссеров быстрее дать записаться «двум ведущим-немосквичам». Его дочь Мишель на всю студию кричала в паузах, что хочет есть и «пап, пойдем домой», чем вызывала шквал одобрения публики. Под общий смех Ягудин отвечал: «Дай папке поработать!».

В общем, соединение Медведевой и Загитовой — ноу-хау этого проекта. Долго просто на их присутствии в одном здании не протянешь — нужно продумывать драматургические повороты. Но вся та субстанция, которая уже завалялась в закромах антресолей у загиботов и медвеботов, снова заставила благоухать мир фигурного катания. И может быть, в мире, где так много стреляют и взрывают, перекидывание этой субстанции в интернете — не худший вариант. Это лишний раз показывает, насколько важную миссию (невольно) взвалили на себя обе девушки. И если они уйдут — пар под крышкой перестанет выходить совсем, чтобы потом сорвать ее на какой-нибудь другой плите.