Филолог: Загитова раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева

«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ. Это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает», — сказала Малышева.

Загитова уже была в роли ведущей «Ледникового периода». В 2020 году она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом — 2002 Алексеем Ягудиным.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.