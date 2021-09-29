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18:48 (мск), источник: Газета.Ру

Филолог: Загитова раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева

Филолог Елена Малышева поделилась мнением о том, почему фигуристка Алина Загитова продолжает быть ведущей шоу «Ледниковый период», передает Sports.

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Источник: Газета.Ру

«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ. Это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает», — сказала Малышева.

Загитова уже была в роли ведущей «Ледникового периода». В 2020 году она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом — 2002 Алексеем Ягудиным.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

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