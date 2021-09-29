Филолог: Загитова раздражает меньшую аудиторию, чем Медведева
Филолог Елена Малышева поделилась мнением о том, почему фигуристка Алина Загитова продолжает быть ведущей шоу «Ледниковый период», передает Sports.
Филолог Елена Малышева поделилась мнением о том, почему фигуристка Алина Загитова продолжает быть ведущей шоу «Ледниковый период», передает Sports.
«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ. Это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает», — сказала Малышева.
Загитова уже была в роли ведущей «Ледникового периода». В 2020 году она вела шоу вместе с олимпийским чемпионом — 2002 Алексеем Ягудиным.
На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.