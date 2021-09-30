Элизабет Турсынбаева получила работу в Казахстане
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева начала работать в спортивной школе в Кызылорде в качестве тренера. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева начала работать в спортивной школе в Кызылорде в качестве тренера. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
20 сентября она объявила о завершении карьеры.
«Элизабет Байтаковна начала работу тренером по фигурному катанию в спортивной школе, которая относится к областному управлению физической культуры и спорта», — сообщил глава управления физической культуры и спорта Кызылординской области Жагипар Тажмаханов на пресс-конференции.
Напомним, ранее мать фигуристки Падишахан Султаналиева дала интервью «Матч ТВ», в котором рассказала, почему она жалеет о решении, чтобы ее дочь выступала за Казахстан. Публикация вызвала общественный резонанс. Все это не осталось без реакции самой Турсынбаевой.
Фигуристка выигрывала бронзу юношеских Олимпийских игр (2016), бронзу Азиатских игр-2017, серебро чемпионата мира-2019, серебро чемпионата четырех континентов-2019 и серебро Универсиады-2019. Также была участницей зимней Олимпиады-2018.