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30 сентября, источник: Vesti.kz

Элизабет Турсынбаева получила работу в Казахстане

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева начала работать в спортивной школе в Кызылорде в качестве тренера. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

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Источник: instagram.com/elizabetkz

20 сентября она объявила о завершении карьеры.

«Элизабет Байтаковна начала работу тренером по фигурному катанию в спортивной школе, которая относится к областному управлению физической культуры и спорта», — сообщил глава управления физической культуры и спорта Кызылординской области Жагипар Тажмаханов на пресс-конференции.

Напомним, ранее мать фигуристки Падишахан Султаналиева дала интервью «Матч ТВ», в котором рассказала, почему она жалеет о решении, чтобы ее дочь выступала за Казахстан. Публикация вызвала общественный резонанс. Все это не осталось без реакции самой Турсынбаевой.

Фигуристка выигрывала бронзу юношеских Олимпийских игр (2016), бронзу Азиатских игр-2017, серебро чемпионата мира-2019, серебро чемпионата четырех континентов-2019 и серебро Универсиады-2019. Также была участницей зимней Олимпиады-2018.

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