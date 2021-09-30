Элизабет Турсынбаева получила работу в Казахстане

«Элизабет Байтаковна начала работу тренером по фигурному катанию в спортивной школе, которая относится к областному управлению физической культуры и спорта», — сообщил глава управления физической культуры и спорта Кызылординской области Жагипар Тажмаханов на пресс-конференции.

Напомним, ранее мать фигуристки Падишахан Султаналиева дала интервью «Матч ТВ», в котором рассказала, почему она жалеет о решении, чтобы ее дочь выступала за Казахстан. Публикация вызвала общественный резонанс. Все это не осталось без реакции самой Турсынбаевой.