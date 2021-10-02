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10:34 (мск), источник: Sport24

Все участники нового сезона «Ледникового периода»: олимпийские чемпионы, звезды кино, Тик Тока и «Папиных дочек»

Премьера сезона уже сегодня.

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15
фотографий
15
фотографий

«Ледниковый период»-2021 официально стартовал! Первый выпуск был снят во вторник, а в эфир выйдет уже в субботу. Концепция все та же: каждую неделю звезды фигурки и шоу-бизнеса готовят номера на определенную тему, которые потом оценивают судьи во главе с Татьяной Тарасовой. В новом сезоне зрители увидят как «ветеранов» проекта, так и новичков.

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