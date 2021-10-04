Бывшая российская фигуристка рассказала о косых взглядах после смены гражданства
Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова описала переход под флаг Польши. Ее слова приводит портал Onet.
Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова описала переход под флаг Польши. Ее слова приводит портал Onet.
Сменившая гражданство спортсменка заявила, что ее появление в польской сборной встретили неоднозначно. «Некоторые фигуристы радовались, некоторые, пожалуй, косо смотрели на девушку из России, возможно, размышляя, не стану ли я их конкуренткой», — рассказала Куракова.
Фигуристка добавила, что в России пытались заблокировать ее переход. «Но, когда я начала оформлять вид на жительство в Польше, они ничего не могли сделать, хотя мое решение их [представителей федерации], конечно, не обрадовало», — подчеркнула Куракова.
В январе 2020 года спортсменка рассказала, что берет пример с двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. Она назвала соотечественницу человеком с большой буквы и заметила, что ей нравится подход Медведевой к жизни в целом. В тот момент обе спортсменки тренировались у канадского специалиста Брайана Орсера.
19-летняя Куракова представляет Польшу на международных турнирах с сезона-2018/2019. Она трижды выигрывала национальное первенство. В сентябре 2021-го спортсменка стала второй на турнире в немецком Оберстдорфе и завоевала путевку на Олимпийские игры в Пекине.