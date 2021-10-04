Российская фигуристка перенесла операцию из-за коронавируса
Фигуристка Валерия Шульская рассказала в интервью «Газете.Ru», как справилась с последствиями коронавируса.
Фигуристка Валерия Шульская рассказала в интервью «Газете.Ru», как справилась с последствиями коронавируса.
Спортсменка заболела зимой 2020 года и была вынуждена пропустить чемпионат России, а весной перенесла операцию из-за осложнений.
«Я тяжело восстанавливалась после коронавируса. Теряются многие ощущения, очень сложно тренироваться, а у меня к тому же пошло осложнение: из-за коронавируса обострился бурсит на ноге (воспаление в области суставов. — “Газета.Ru”). По этой причине в мае мне пришлось сделать операцию.
Из-за этого прошлый сезон у меня выдался очень тяжелым, и в данный момент я все еще восстанавливаюсь, набираю форму и готовлюсь к соревнованиям. Я собираюсь войти в сезон», — сказала спортсменка.