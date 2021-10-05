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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Ирина Слуцкая рассказала о детстве в малообеспеченной семье

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о своём детстве.

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Источник: РИА "Новости"

"Я росла в малообеспеченной семье. Мой папа работал преподавателем в техникуме, а мама была инженером на автокомбинате. Когда я была маленькой я мечтала о неограниченном количестве шоколадок, красивых куклах, модной одежде, мечтала увидеть море.

Уже чуть позже мечты становились реальностью. Ну как становились. Я делала всё, чтобы они стали реальностью. Благодаря спорту я побывала заграницей, попробовала заморские шоколадки, побывала во многих странах и увидела не просто море, а разные океаны, купила свою первую модную одежду!

К чему это я? К тому, что не бойтесь мечтать по-крупному! Ведь мечты имеют свойство сбываться. Особенно, если относиться к ним не как к мечтам, а как к новым целям. Ведь каждый из нас может сам изменить свою жизнь«, — написала Слуцкая у себя в “инстаграме”.

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