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11:04 (мск), источник: Sports.Ru

Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период». Ей не смогли найти партнера после травмы Давы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова покинула проект «Ледниковый период».

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Источник: РИА "Новости"
Ранее партнер Сотниковой Давид Манукян (Дава) получил травму руки. Ему не смогли найти замену.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участие в “Ледниковом периоде”. Мы знаем, что многие ждали ее появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось. Никто из ребят не подошел Первому каналу: кто-то не катается на должном уровне, кто-то не устроил по медийности.

Когда мы уже потеряли надежду, мне позвонил близкий друг Игорь Жижикин и предложил пригласить в проект потрясающего актера Павла Чинарева — звезду сериала “Мажор”, фильма “Девятаев”, “Смертельные иллюзии” и десятков других. Мы по-дружески попросили его приехать на лед, и оказалось, что Паша потрясающе катается, плюс подходит по формату шоу.

Они с Аделиной составили бы невероятную пару. Как актер он, кстати, сейчас на взлете, у него плотный график. Но, увы, чего-то не хватило, стороны не смогли прийти к соглашению. Поэтому, мы вынуждены выйти из “Ледникового”, так как понимаем, что борьба уже идет, ребята ежедневно тренируются. Да и мы сами уже потратили достаточно много времени на поиски, увы, безуспешно. От всей души благодарны Илье Авербуху за поддержку и помощь во всем», — рассказала продюсер экс-фигуристки Анастасия IVKA.

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