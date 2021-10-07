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09:51 (мск), источник: Sports.Ru

Инна Гончаренко о российский фигуристах: «Что же они у нас такие хилые! В короткой многие герои, а в произвольной после третьего прыжка устают»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о российских одиночниках.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается молодых людей, то в короткой программе многие из них герои, а как подходим к произвольной, после третьего прыжка мы устали. Боже мой, что же они у нас такие хилые-то На первых стартах порадовали мальчики Светы Соколовской, с чем я Свету и поздравляю.

Во-первых, Саша Самарин. Наконец-то мне понравились его программы. Тренеры и фигурист, что называется, попали с ними. Саша выглядит практически лучше всех по настрою и желанию показать свою программу от начала до конца, а не так: я устал, извините, начало сезона, я сейчас потихоньку все брошу. Уже не извиняем, потому что сезон олимпийский. Мужики должны выглядеть мужиками.

Рада очень я и за Марка. У него была травма, с которой он справился. Он показывает свою харизму. Марк зубами удерживает свои прыжки. После их программ, что Самарина, что Кондратюка, возникает ощущение надежды на наше мужское фигурное катание, что у нас вообще есть еще борцы. Хорошее послевкусие.

В эту же категорию я включила бы Женю Семененко. Мальчик поработал над скольжением, над вращением. Видно, что он развивается. Прыжки свои он вытаскивает умеючи. И этот ученик Мишиных тоже вселяет оптимизм», — сказала Гончаренко.

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