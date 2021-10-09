Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Куньлунь
ЦСКА
11
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Грузия
Греция
01
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Швеция
Косово
30
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Финляндия
Украина
12
Футбол. Чемпионат мира
2-й тайм
Шотландия
Израиль
22
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Андорра
Англия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Венгрия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Польша
Сан-Марино
Футбол. Сборные
22:15
Португалия
Катар
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Малайзия
51
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
КАМАЗ
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Спартак
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Автомобилист
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо Мн
34
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Металлург Лп
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Краснодар-2
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Ротор
11
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
45
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Балтика
02
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о желании Загитовой засудить журналистов из-за фото с ней

Журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов в своем Telegram-канале рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Имамов заявил, что 7 октября Загитова посетила встречу, которая проходила в Казани, отказавшись общаться с представителями прессы или позволить ее сфотографировать. После этого журналист сделал несколько снимков зрителей на трибунах, куда попала и фигуристка. Он подчеркнул, что намеренно не снимал олимпийскую чемпионку, однако она в грубой форме потребовала удалить фото.

По его словам, Загитова подошла к пресс-центру с претензиями и вела себя грубо. «Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза “Я вас засужу, у меня такие связи!” была уместна в этой истории?» — описал ее поведение корреспондент.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане. Кроме того, на ее счету — золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го фигуристка объявила о приостановке профессиональной карьеры и начала карьеру телеведущей.

 Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Названа зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Тил покинул «Спартак», снизив з/п в 3 раза. Теперь он божит дома
Месси: Думал, что по новому контракту с «Барселоной» все улажено
Орлов: Карпин и Дзюба должны к черту выкинуть свой эгоизм
Роналду перевез в Манчестер криокамеру стоимостью 50 тыс. фунтов
Лионель Месси рассказал, почему перешел в «ПСЖ»
Тренер «Легии»: «Лестер» не такой бренд, как «Спартак»
Стали известны размер бонусов игрокам в «Барселоне» при Бартомеу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь