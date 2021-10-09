Стало известно о желании Загитовой засудить журналистов из-за фото с ней

Имамов заявил, что 7 октября Загитова посетила встречу, которая проходила в Казани, отказавшись общаться с представителями прессы или позволить ее сфотографировать. После этого журналист сделал несколько снимков зрителей на трибунах, куда попала и фигуристка. Он подчеркнул, что намеренно не снимал олимпийскую чемпионку, однако она в грубой форме потребовала удалить фото.

По его словам, Загитова подошла к пресс-центру с претензиями и вела себя грубо. «Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза “Я вас засужу, у меня такие связи!” была уместна в этой истории?» — описал ее поведение корреспондент.