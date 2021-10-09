Елизавета Туктамышева чисто исполнила короткую программу на турнире в Финляндии. Она установила личный рекорд — 81,53 балла

В прокате спортсменка сделала тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, а также тройной флип во второй половине программы.

Судьи оценили прокат в 81,53 балла. Это личный рекорд Туктамышевой за короткую программу. Предыдущее достижение она установила на командном чемпионате мира 2019 года (80,54).