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12:55 (мск), источник: РБК

Загитова пожаловалась на хейт и «странные статьи» в СМИ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала в своем Instagram об обратной стороне популярности. По словам фигуристки, ее часто хейтят в комментариях, а СМИ пишут «странные статьи».

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Источник: РИА "Новости"

«С одной стороны, я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы и столько теплых слов от вас здесь — каждый день! Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Но есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по Сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают», — написала фигуристка.

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По словам Загитовой, информацию иногда очень сильно перекручивают. «Но в Сети нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью. Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас живой человек, который может и должен защищать свои личные границы», — добавила она.

Накануне Рустам Имамов из «Спорт-Экспресса» написал в своем Telegram-канале, что Загитова грубо обошлась с журналистами на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом». По его словам, спортсменка в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время этой встречи. Имамов также отметил, что Загитова попала в кадр, когда фотографы снимали реакцию трибун на заброшенные шайбы, при этом журналисты не хотели фотографировать именно фигуристку.

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«Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами: фраза “я вас засужу, у меня такие связи!” была уместна в этой истории?» — написал Имамов. Однако позднее удалил свой пост, извинился перед олимпийской чемпионкой и заявил, что коллеги неправильно поняли его слова.

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