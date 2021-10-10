Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

«Сегодня о важном. О хейте. Я давно хотела написать этот пост, как-то поговорить об этом. Но тема такая тяжелая, что каждый раз думаешь — да ну… У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь — каждый день!



Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Ощущение, что мы вместе проходим этот путь! Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают.



Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть. Но в сети — нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью. Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас — живой человек, который может и должен защищать свои личные границы. Я рада, что мое пространство здесь, с вами, свободно от этого. Спасибо вам большое за поддержку и любовь», — написала Загитова.