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12:45 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Меня хейтят в комментариях, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам. Нет никакой приватности, а мои границы грубо нарушают»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в инстаграме обратилась к болельщикам.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня о важном. О хейте. Я давно хотела написать этот пост, как-то поговорить об этом. Но тема такая тяжелая, что каждый раз думаешь — да ну… У популярности есть обратная сторона. С одной стороны я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь — каждый день!

Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Ощущение, что мы вместе проходим этот путь! Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают.

Информацию иногда так перекручивают, что я даже думаю, что это наверное такая суперспособность у людей должна быть. Но в сети — нет ответственности, иногда даже нет лиц, нет подписи. Информация пересказывается и разносится со страшной скоростью. Что я хочу сказать. У любой ситуации две стороны. Каждый из нас — живой человек, который может и должен защищать свои личные границы. Я рада, что мое пространство здесь, с вами, свободно от этого. Спасибо вам большое за поддержку и любовь», — написала Загитова.

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