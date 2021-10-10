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14:01 (мск), источник: Sports.Ru

Валиева показала новый костюм к произвольной программе: красно-черное платье и змея на плече

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева провела тренировку перед произвольной программой на турнире Finlandia Trophy в новом костюме.

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Источник: РИА "Новости"

Фигуристка вышла на лед в красно-черном платье и черных лосинах, на левом плече у нее аппликация в виде змеи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольную программу женщины представят сегодня, начало — 16.20 по московскому времени.

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