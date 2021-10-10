Валиева показала новый костюм к произвольной программе: красно-черное платье и змея на плече
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева провела тренировку перед произвольной программой на турнире Finlandia Trophy в новом костюме.
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева провела тренировку перед произвольной программой на турнире Finlandia Trophy в новом костюме.
Фигуристка вышла на лед в красно-черном платье и черных лосинах, на левом плече у нее аппликация в виде змеи.
Произвольную программу женщины представят сегодня, начало — 16.20 по московскому времени.