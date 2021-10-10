Уткин — Загитовой: «Бережешь приватность? Играй в мафию!»

Позже Имамов заявил, что СМИ неверно истолковали его слова. Он принес извинения фигуристке и удалил все посты, связанные с этой ситуацией. Загитова в свою очередь высказалась в инстаграме о хейте и защите личных границ.

«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь еще и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже все хорошо, больше ничего не надо.



Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережешь приватность? Играй в мафию!» — написал Уткин в телеграме.