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18:48 (мск), источник: Sports.Ru

Уткин — Загитовой: «Бережешь приватность? Играй в мафию!»

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о конфликте олимпийской чемпионки Алины Загитовой с журналистом «Спорт-Экспресса» Рустамом Имамовым.

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Источник: РИА "Новости"

9 октября Имамов рассказал, что Загитова потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Позже Имамов заявил, что СМИ неверно истолковали его слова. Он принес извинения фигуристке и удалил все посты, связанные с этой ситуацией. Загитова в свою очередь высказалась в инстаграме о хейте и защите личных границ.

«Алина Загитова настолько красива, что ей совершенно не обязательно быть умной. Впрочем, она ведь еще и очень юна. Это и настораживает. Мы видели много случаев, когда успех в раннем возрасте дарит чувство, что уже все хорошо, больше ничего не надо.

Алина, дорогая, никакой приватности, когда ты пришла на хоккей, нет. Это публичное мероприятие по определению. Сидишь на трибуне — можешь попасть в кадр. Бережешь приватность? Играй в мафию!» — написал Уткин в телеграме.

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